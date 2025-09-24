Manolo Bakes refuerza su presencia en Málaga con su segunda tienda en la capital en el Centro Comercial Vialia

Manolo Bakes sigue consolidando su presencia en Andalucía con la apertura, el día 25 de septiembre, de un nuevo local en el Centro Comercial Vialia Málaga, un enclave estratégico en pleno centro de la ciudad, junto a la estación María Zambrano. Esta nueva tienda, de 70 metros cuadrados, se convierte en la tercera en la provincia de Málaga y la segunda en la capital, tras la reciente apertura en Muelle Uno el pasado verano.

La compañía refuerza así su apuesta por Málaga, una de las ciudades con mayor dinamismo y proyección turística del país. El Centro Comercial Vialia Málaga, por su ubicación privilegiada y su alto flujo de visitantes, tanto locales como viajeros de AVE y Cercanías, se convierte en el lugar idóneo para acercar el universo Manolo Bakes a un público cada vez más amplio.

Además de estas dos aperturas en la capital, la marca ya cuenta con una tienda en Fuengirola, situada a apenas 30 kilómetros de Málaga, ampliando así su presencia en la Costa del Sol.

En este nuevo espacio, malagueños y foráneos podrán disfrutar de la experiencia Manolo Bakes al completo: no faltarán sus icónicos Manolitos y Palmitas, horneados y decorados a mano cada mañana, ni su café de especialidad, fruto de un blend exclusivo 100% arábica. A la oferta se suman las últimas incorporaciones de la marca, como los sándwiches calientes premium (Tuna & Co, Club House, Ibérico y Capri, elaborados con pan ligero y crujiente),smoothies and juices preparados al momento con fruta fresca, y el nuevo sabor Berry Violet, que incluye el primer manolito con doble baño de la marca (capa de mermelada de arándanos recubierta de chocolate y coronada con un delicado polvo de UBE), una palmita del mismo sabor y dos nuevas bebidas con un refrescante twist floral: el Iced Lavanda Latte y el Iced Lavanda Espresso Latte.

Fiel a su esencia, este nuevo espacio será también un escaparate del lado más artístico y creativo de Manolo Bakes, con colaboraciones que transforman su packaging en auténticas piezas de diseño, como la reciente intervención de la diseñadora María Escoté.

Con esta apertura, Manolo Bakes reafirma su compromiso de seguir creciendo en Andalucía y de ofrecer a sus seguidores espacios acogedores e innovadores, donde cada visita se convierta en una experiencia para saborear, compartir y disfrutar.