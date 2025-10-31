Mangas Verdes acoge ‘Opportunity Morning’, un mercadillo de oportunidades en el que participan cerca de 800 jóvenes

a edición de este año tiene un enfoque muy relacionado con el empleo verde, la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en los distintos ámbitos profesionales y cómo contribuyen a revitalizar oficios tradicionales y sectores primarios para el desarrollo rural y urbano. Una línea muy relacionada con las distintas vías de aprendizaje que ofrece la formación dual, una metodología que se explicaba a través de la participación de Caixaban Dualiza. Todo esto en una jornada didáctica y lúdica en la que se busca la implicación activa de los y las jóvenes a través de sorteos y dinámicas de grupo.

La Asociación de Vecinos Mangas Verdes y Arrabal-AID impulsan este evento que se celebraba durante toda la mañana en la confluencia de las calles José Tallaví y Balbina Valverde, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través de la Junta de Distrito de Ciudad Jardín, la Junta de Andalucía con el respaldo de la Consejería de la Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Juventud, Caixabank Dualiza y Fundación la Caixa. El reto compartido es activar a la juventud y presentar las alternativas que contribuyen a su desarrollo personal y profesional.