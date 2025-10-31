Descubren los beneficios de las nuevas tecnologías, la IA y las vías de aprendizaje de la formación dual

Mangas Verdes acoge ‘Opportunity Morning’, un mercadillo de oportunidades en el que participan cerca de 800 jóvenes

Mangas Verdes ha acogido esta mañana desde las 10.30 horas el VI ‘Opportunity Morning’, un mercadillo callejero concebido como un espacio de oportunidades para dar a conocer a cerca de 800 jóvenes la actual oferta formativa y los distintos recursos de empleo, fomento del emprendimiento, movilidad internacional y participación ciudadana mediante una treintena de expositores y un programa de actividades paralelas.

Isabel Naranjo

Malaga

Solidaridad
a edición de este año tiene un enfoque muy relacionado con el empleo verde, la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en los distintos ámbitos profesionales y cómo contribuyen a revitalizar oficios tradicionales y sectores primarios para el desarrollo rural y urbano. Una línea muy relacionada con las distintas vías de aprendizaje que ofrece la formación dual, una metodología que se explicaba a través de la participación de Caixaban Dualiza. Todo esto en una jornada didáctica y lúdica en la que se busca la implicación activa de los y las jóvenes a través de sorteos y dinámicas de grupo.

La Asociación de Vecinos Mangas Verdes y Arrabal-AID impulsan este evento que se celebraba durante toda la mañana en la confluencia de las calles José Tallaví y Balbina Valverde, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través de la Junta de Distrito de Ciudad Jardín, la Junta de Andalucía con el respaldo de la Consejería de la Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Juventud, Caixabank Dualiza y Fundación la Caixa. El reto compartido es activar a la juventud y presentar las alternativas que contribuyen a su desarrollo personal y profesional.

