Semana Santa 2026

Mañana último día para renovar los abonos de las localidades para la Semana Santa de 2026

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga recuerda que mañana finaliza el plazo para la renovación de abonos de sillas y tribunas de cara a la Semana Santa de 2026

Redacción

Málaga |

Mañana último día para renovar los abonos de las localidades para la Semana Santa de 2026
Mañana último día para renovar los abonos de las localidades para la Semana Santa de 2026 | Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga recuerda que mañana finaliza el plazo para la renovación de abonos de sillas y tribunas de cara a la Semana Santa de 2026.

Todos aquellos abonados que dispusieron de localidades en la pasada Semana Santa tienen hasta el final del día 30 de enero, para renovar y abonar sus sillas. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, perderán automáticamente los derechos sobre las localidades asignadas, que pasarán a estar disponibles para nuevos solicitantes.

Cómo renovar

La renovación puede realizarse de dos formas:

  • Online (opción recomendada)

A través de la plataforma oficial: https://ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com/ accediendo al área personal del abonado y realizando el pago con tarjeta de forma segura.

  • Presencialmente

En las taquillas de la sede de la Agrupación, situadas en la Plaza de las Cofradías, en horario de:

Mañanas: 10:30 a 13:00 h

Tardes: 17:30 a 20:30 h

Pago mediante tarjeta.

Liberación de localidades

Las localidades que no se renueven quedarán liberadas automáticamente a partir del 31 de enero, perdiendo sus titulares el derecho preferente en futuras renovaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer