Mama mía se despide del Cervantes el próximo 10 de agosto

El musical MAMMA MIA! no pudo haber tenido un mejor comienzo de gira. Después de 3 temporadas de éxito en el Teatro RIALTO de la Gran Vía de Madrid, donde lo han disfrutado más de 800.000 espectadores, Málaga ha superado todas las expectativas. MAMMA MIA! se ha convertido en el musical que más funciones ha ofrecido en la historia del Teatro Cervantes. El próximo domingo 10 de agosto, dirá adiós para poner rumbo a Bilbao y continuar así su gira de dos años por los principales teatros del territorio español.

Diciendo gracias infinitas al público malagueño, nos disponemos a seguiros emocionando durante las próximas dos semanas. Os invitamos a sumaros a las más de 30.000 personas que ya pasaron por el Cervantes y que han cantado y bailado al ritmo de las canciones de ABBA.