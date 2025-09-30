OCHO ASOCIACIONES BENÉFICAS SE UNEN PARA RECAUDAR FONDOS

La Malagueta acoge este sábado el I Festival Málaga Contra el Cáncer

Ochos asociaciones se unen para organizar el I Festival Málaga Contra el Cáncer con el objetivo de recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad. En Más de Uno hablamos con los representantes de AVOI y Fundación Olivares, Lucas Rodríguez y Belén García, respectivamente.

Redacción

Málaga |

La Malagueta acogerá este sábado la I edición del festival ‘Málaga contra el Cáncer’ para recaudar fondos y visibilizar la labor de las entidades malagueñas

Organizado por la Agrupación Malagueña Unidos contra el cáncer, ofrecerá música, solidaridad y diversión desde las 12:00 horas hasta la medianoche. En este evento participarán distintos grupos y djs malagueños con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida y la asistencia de todas las personas que están atravesando un momento tan delicado como es la dura enfermedad del cáncer.

Todo lo recaudado irá destinado a las asociaciones y fundaciones que integran la Agrupación. Además, la ciudadanía podrá acercarse a distintos expositores para informarse sobre las acciones que llevan a cabo las organizaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer