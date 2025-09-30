La Malagueta acoge este sábado el I Festival Málaga Contra el Cáncer

La Malagueta acogerá este sábado la I edición del festival ‘Málaga contra el Cáncer’ para recaudar fondos y visibilizar la labor de las entidades malagueñas

Organizado por la Agrupación Malagueña Unidos contra el cáncer, ofrecerá música, solidaridad y diversión desde las 12:00 horas hasta la medianoche. En este evento participarán distintos grupos y djs malagueños con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida y la asistencia de todas las personas que están atravesando un momento tan delicado como es la dura enfermedad del cáncer.

Todo lo recaudado irá destinado a las asociaciones y fundaciones que integran la Agrupación. Además, la ciudadanía podrá acercarse a distintos expositores para informarse sobre las acciones que llevan a cabo las organizaciones.