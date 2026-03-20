"Los malagueños están indignados y los políticos debemos asumir nuestra responsabilidad"

Desde el pasado 18 de enero, fecha en la que se produjo el accidente ferroviario en Adamuz, la provincia de Málaga y más concretamente la ciudad, carece de conexión de Alta Velocidad con la capital de España. Además del accidente, el desprendimiento de tierras ocurrido en el término municipal de Álora como consecuencia de las intensas lluvias, provocó que la comunicación se mantenga interrumpida al afectar al trazado de la vía teniendo los viajeros que realizar el trazado Málaga – Antequera y viceversa, en autobús.

Desde el Gobierno central se anunció que la línea se recuperaría el 23 de marzo, pero, hace unos días, desde ADIF se ha confirmado que no será así y el restablecimiento de la Alta Velocidad se hará de forma paulatina a lo largo del año. De esta forma, se confirma el temor del sector turístico que ve mermada la campaña turística de Semana Santa con cálculos de pérdidas económicas superior a los 1.300 millones de euros y la consiguiente guerra política desatada, sobre todo, con el ministro de Transporte, Óscar Puente, como principal actor.

Puente, incluso, ha atacado al colectivo de la prensa malagueña por, según dice, dejarse manipular por el Partido Popular.