Los malagueños eligen el autobús como alternativa de movilidad para llegar a Madrid lo antes posible

Los autobuses pararán tanto en Atocha, a las 06:00h de la mañana, como en Chamartín, a las 06:30h. Cada tarde, se podrá volver a las 19:00h desde la Estación de Chamartín, con parada en Atocha, y llegada a Málaga a las 02:00h de la madrugada.

Esta conexión improvisada se extenderá, por el momento, hasta este viernes 23 de enero y, según ha comunicado la compañía, en función de las necesidades en los próximos días, también se ofrecería esta ruta la próxima semana, desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de enero.

Cada trayecto tendrá un coste de 50 euros por viajero y los billetes se podrán adquirir a través de la plataforma digital de la empresa.

En Más de Uno Málaga, hablamos con algunos de los que han acudido a la estación de autobuses de Málaga para tener información o adquirir billetes.