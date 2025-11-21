La malagueña Neotecfoods viaja a Francia para conocer casos de éxito de las máquinas de venta automática

Un grupo de empresarios y hosteleros españoles procedentes de Ibiza, Zaragoza, Granada, Córdoba, Soria, Logroño, Rentería, Lucena, Vigo y Alicante viajaron a Francia para conocer de primera mano casos de éxito en la región de Normandía de las máquinas de venta automática de pizzas, Pizzadoor y otras novedosas soluciones de restauración para dispensar pan, hamburguesas, bocadillos, helados, quesos, charcutería o productos de calidad artesanal. Soluciones que ofrece la empresa malagueña Neotecfoods, perteneciente al grupo francés NeoAdial líder en el mercado de soluciones de distribución automática de alimentos.

Neotecfoods es fabricante directo para España y distribuidor oficial y se ha consolidado como líder en la venta de Pizzadoor máquina que cuenta con 15 años de sólida tecnología y 3.200 unidades vendidas en todo el mundo. Restaurantes y negocios gastronómicos tienen la posibilidad de transformarse, expandirse, optimizar recursos y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo con los cajeros automáticos que dispensan comida artesanal y fresca para venta 24 horas 7 días a la semana.

Este viaje nació de la iniciativa conjunta entre los pizzeros y Neotecfoods, fruto del interés de los profesionales que ya cuentan con máquinas funcionando en sus negocios de España, para poder intercambiar experiencias con empresarios franceses y continuar descubriendo nuevas oportunidades en el segmento de la restauración automática y aumentar su parque de máquinas. Conocieron de primera mano, por ejemplo, pizzerías que cuentan con más de 15 máquinas y otros casos similares de éxito en la región.

El programa se inició con una visita a las instalaciones de la fábrica del Grupo NeoAdial en Lisieux (Normandía), donde el presidente de la compañía, Vincent Le Gouic, recibió al grupo de hosteleros españoles. Durante la jornada, los participantes pudieron conocer en detalle la tecnología aplicada en las máquinas de Neotecfoods, el proceso de ensamblaje y participar en diversas actividades de networking e intercambiar experiencias e ideas con otros profesionales del sector. La visita permitió reforzar los lazos de colaboración y fomentar la creación de sinergias, contribuyendo así al desarrollo tecnológico y al enriquecimiento profesional de los asistentes españoles.

Durante los días de visita los participantes conocieron varios casos de éxito de pizzeros franceses que gestionan más de 15 máquinas Pizzadoor, Panidoor, sus estrategias de gestión, producción artesanal, marketing, modelo de negocio y fidelización de clientes en la región de Normandía así como diferentes tipos

de negocio que combinan varias máquinas de distribución: para lácteos, mariscos, helados, comida casera, carnes o verdura fresca, una tendencia que sigue creciendo.

Finalmente, el grupo realizó una visita en París a la fábrica E’Thik, empresa que también forma parte del Grupo NeoAdial especializada en soluciones de restauración automática, donde los participantes pudieron descubrir innovaciones para distribución de productos gourmet como Burger’Thik, Gelomatic, Panadería 24, así como neveras y taquillas inteligentes conectadas para la venta y entrega automatizada de productos y comidas artesanales frescas.

“Este viaje surgió a petición de nuestros clientes, que querían ver de cerca cómo se gestiona el éxito de Pizzadoor y la restauración automática en Francia un modelo muy interesante con mucho crecimiento anual. Desde Neotecfoods quisimos acompañarles y facilitar un aprendizaje directo que inspire nuevas oportunidades en España”, comenta Jean Daniel Hagolle, CEO de NeotecFoods. Con esta iniciativa, Neotecfoods y el grupo NeoAdial consolidan su compromiso con la innovación, la formación y la expansión de la restauración automática, impulsando en España un modelo de negocio que combina tecnología, calidad artesanal y disponibilidad 24/7.