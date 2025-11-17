La malagueña Marina Hijano, segundo premio en la final española de EWA al emprendimiento femenino

El proyecto Cucare de la valenciana Anabel Millán Leiva ha ganado Empowering Women in Agrifood (EWA) 2025, el programa de emprendimiento femenino en el sector agroalimentario de EIT Food e impulsado por la Universidad Loyola en España.

Tras seis meses de trabajo intenso, formación personalizada, mentoría y acompañamiento experto, este innovador proyecto ha sido reconocido con el primer premio, dotado con 10.000 euros, por su potencial transformador y su contribución a un sistema alimentario más sostenible, saludable y resiliente.

Cucare Diagnostics ofrece soluciones moleculares para prevenir pérdidas agrícolas detectando precozmente patógenos y resistencias en cultivos e insectarios. Su tecnología avanzada mejora la productividad y sostenibilidad mediante herramientas genéticas rápidas y escalables, dirigidas a agricultores y a la industria de cría de insectos. El segundo premio, con una dotación de 5.000 euros, ha recaído en Circular Grain, de Marina Hijano Moreno (malagueña afincada en Munich), que consiste en alternativa vegetal a la leche elaborada con los residuos del proceso cervecero. Es una bebida rica en proteínas y fibra, baja en azúcar y más sostenible que las opciones actuales del mercado, aprovechando un subproducto abundante y económico para crear una opción nutritiva y circular.

Anabel Millán Leiva también ha sido merecedora del ‘Visibility Pack’, que le permitirá presentar su proyecto en la final europea de EWA, Accelerating Innovation Through Women Leadership, que se celebrará el 4 de diciembre en Varsovia.

Innovación, sostenibilidad y liderazgo en la Fundación Cruzcampo

La gran final del programa se ha celebrado este año en la Fundación Cruzcampo, en Sevilla, donde se han reunido las nueve emprendedoras finalistas de esta edición, junto con profesionales del ecosistema agroalimentario, representantes de EIT Food, Universidad Loyola, instituciones y empresas colaboradoras.

Durante el evento, las participantes han presentado sus proyectos ante un jurado compuesto por expertas de reconocido prestigio como Ada Bernal, directora de Relaciones Institucionales de Heineken Andalucía y vicepresidenta de Landaluz y Dircom Andalucía; Vanessa Galindo, principal y general partner en Eoniq Fund; y Darío Martínez de Azcona, empresario y asesor en emprendimiento.

El encuentro ha comenzado con la intervención de Mercedes Pérez, responsable de Emprendimiento de la Universidad Loyola, quien ha destacado que “el talento y la determinación de las mujeres emprendedoras son esenciales para avanzar hacia un sistema agroalimentario más justo y sostenible. En Loyola trabajamos para acompañarlas, inspirarlas y ofrecerles las herramientas necesarias para que sus ideas se conviertan en proyectos con impacto real”.

Por su parte, Iciar Etxebarria, miembro del equipo de Comunicación del proyecto EWA, ha subrayado que “con esta sexta edición, EWA demuestra que el emprendimiento femenino en el sector agroalimentario europeo no es una tendencia, sino una realidad consolidada. Las mujeres emprendedoras están liderando el cambio hacia un sistema alimentario más innovador, sostenible y justo.”

Cinco años impulsando el emprendimiento femenino en el sector agroalimentario

El programa EWA se creó para facilitar el desarrollo de soluciones empresariales lideradas por mujeres en el sector agroalimentario. Desde su inicio en 2020, más de 400 emprendedoras ha recibido apoyo a través de EWA, con más de 600.000 euros entregados en premios y más de 12 millones de euros atraídos en inversiones para startups.

Los eventos de networking organizados han generado nuevas asociaciones y oportunidades, y más de 40 startups agroalimentarias han visto un crecimiento en clientes, empleados o facturación financiera.