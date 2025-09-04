ENTREVISTA AL DR. JOSÉ ANTONIO TRUJILLO, VICEPRESIDENTE DEL COM

Málaga sufre un repunte de casos covid por la nueva variante XFG

En Más de Uno Málaga hablamos con el médico de familia y vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga (COM), José Antonio Trunillo, acerca de la proliferación en la ciudad durante esta recta final del verano, de casos de covid.

Redacción

Málaga |

Durante esta recta final del verano, Málaga está experimentado un pico creciente de casos de covid, lo que también está generando un aumento de la demanda de test de detección en las farmacias.

La evolución de esta enfermedad que tantos estragos provocó en su irrupción a finales de 2019 y comienzos de 2020 con la irrupción de la pandemia, la ha convertido en una especie de gripe con síntomas como fiebre, malestar general, dolor de garganta, etc…

Ahora bien, nos preguntamos ¿Cómo es posible que el covid se está propagando tanto en estas fechas de verano donde no se dan las circunstancias de permanecer más tiempo en casa junto a familiares u otras personas, al poder permanecer más tiempo al aire libre? Para conocer los motivos de esta propagación, en Más de Uno hablamos con el doctor José Antonio Trujillo, vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga.

