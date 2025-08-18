El Málaga sopesa fichar un pivote tras la grave lesión de Luismi

El Málaga CF afronta un nuevo contratiempo con la lesión de Luismi Cruz, que dejará al equipo sin su único mediocentro defensivo específico durante varios meses. El futbolista gaditano tendrá que pasar por quirófano tras las múltiples fracturas faciales sufridas en el duro choque con Montero, lo que abre un debate interno: ¿debe el club acudir al mercado para encontrarle un sustituto? La baja de Luismi supone un problema estructural para el conjunto de Sergio Pellicer, que ya contaba con un único ‘pivote’ de perfil claramente defensivo en su plantilla. Aunque jugadores como Izan Merino o incluso refuerzos del filial puedan asumir el rol, las fuentes consultadas advierten que no siempre el equipo rinde igual sin un especialista en esa posición.

No existe aún un plazo oficial para el regreso de Luismi, pero la previsión es que esté fuera de los terrenos de juego al menos tres meses, tiempo en el que el Málaga deberá sobrevivir con soluciones de emergencia. La plantilla arrastra además otras bajas de larga duración, como las de Haitam, Ramón, Moussa y Jauregi, lo que reduce aún más el margen de maniobra.

La dirección deportiva estudia reforzarse con un extremo —una idea que ya estaba en cartera—, pero ahora la situación de Luismi obliga a replantear prioridades. Incorporar un mediocentro defensivo supondría un esfuerzo económico extra, en un club que acostumbra a manejarse en el límite de sus posibilidades y suele reservar movimientos para el mercado invernal.

El debate es claro: o confiar en los recursos internos, con Merino y el filial como alternativa, o dar un paso adelante y fichar un sustituto que garantice equilibrio en los partidos más exigentes, especialmente fuera de casa, donde Pellicer ha demostrado la necesidad de contar con un jugador de estas características.

La dirección deportiva trabaja a contrarreloj para calibrar si el percance de Luismi debe ser considerado como una “urgencia de mercado”. El club no quiere sobrecargar una plantilla ya numerosa, pero al mismo tiempo sabe que su centro del campo pierde solidez sin un pivote natural.

El futuro inmediato del Málaga pasa por esta decisión: seguir con lo que hay o reforzarse con un nuevo mediocentro defensivo además del extremo previsto. La lesión de Luismi, más que un problema puntual, puede ser la oportunidad de resolver una carencia histórica en el equipo.