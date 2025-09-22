Málaga reúne a un centenar de empresarias de toda Andalucía

El encuentro Netwoman Andalucía, promovido por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) y la Asociación de Empresarias y Profesionales de Málaga (Amupema), ha logrado convertirse en el único evento regional de carácter presencial que agrupa a las empresas emprendidas por mujeres, con el objetivo de favorecer la visibilidad del talento femenino y la generación de negocio.

La iniciativa, apoyada por la red municipal de incubadoras Promálaga, se ha celebrado en el Museo del Automóvil y la Moda, y ha contado con diferentes ponencias y actividades prácticas para favorecer el crecimiento profesional de las empresarias. Ha sido el caso de la conferencia pronunciada por la entrenadora experta en visibilidad femenina y liderazgo Yolanda Sáenz de Tejada, denominada ‘La elegancia de decir No’.

En el seno de la celebración del Netwoman Andalucía, Amupema ha hecho entrega de dos de sus más destacados reconocimientos anuales: el galardón Victoria y el de Mujer Malagueña 2025, que este año han sido otorgados, por unanimidad de la junta directiva del colectivo, a la abogada, comunicadora y activista Cruz Sánchez de Lara y a la deportista malagueña Carolina Navarro, referente mundial de pádel, respectivamente. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta de Amupema, Rocío García, han sido los encargados de hacer entrega de sendos reconocimientos.