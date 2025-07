Málaga refuerza el acceso a la cancelación de deudas: más de 60 millones de euros condonados en el último año

El bufete de abogados Área Jurídica Global, enfocado en segunda oportunidad y cancelación de deudas, ya tiene su propia oficina física en Málaga. El despacho, ubicado en calle Cuarteles, 19, supone un paso más en su expansión a nivel europeo, con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado, cercano y con altos índices de éxito judicial.

El acto de inauguración reunió a un grupo de invitados cercanos —colaboradores, amigos y conocidos del equipo— que no quisieron perderse el encuentro. Durante la reunión, Víctor Almirall, director de la oficina en Málaga, agradeció la presencia de los asistentes y puso de manifiesto la importancia de este nuevo espacio que se suma a muchas oficinas por toda España, además de tener su sede principal en Bruselas. “En Málaga, con las personas que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad se llegaron a exonerar un total 60 millones de euros solo en el último año”, apuntó el director.

Como consultores jurídicos enfocados en la Ley de Segunda Oportunidad y especialistas en derecho bancario, estos profesionales ayudan a personas físicas a cancelar, refinanciar y renegociar sus deudas, sean o no autónomos. “En 2024, se presentaron un total de 42.000 casos de esta ley a nivel nacional, estamos hablando de un incremento de casi más del doble respecto al año anterior. Al final esto es importante saberlo porque la mayoría de concursos que se hacen en España son de familias, no de empresas”, aseguró.

En este sentido, Almirall manifestó que solo en Málaga, la entidad cuenta con 3.500 clientes satisfechos tras acogerse a esta ley. Usuarios que confían en Área Jurídica Global y viven la experiencia de ver cómo este despacho de abogados defiende sus derechos básicos en una infinidad de situaciones jurídicas.

Hasta ahora, los clientes de Málaga acudían a Área Jurídica Global de forma telemática, pero ya pueden hacerlo de manera presencial para que se estudie su caso. La nueva oficina ubicada en calle Cuarteles, 19, dispone de 120 metros cuadrados útiles, donde trabajan entre seis y ocho personas. Esta es la primera oficina, pero su responsable añadió que en 2026 abrirán dos nuevas y el objetivo para el año 2027 es que haya un total de ocho oficinas de esta entidad en la provincia.

Deudas de todo tipo

Las deudas que los clientes presentan a estos profesionales pueden ser desde miles a millones de euros. “Hablamos de una deuda que como no toque la lotería se puede salir de ella, deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, bancos, proveedores…De hecho, hay épocas complicadas como el año 2008 cuando todo se financiaba y se vivía a crédito, muchos de nuestros clientes tienen deudas desde entonces”, especificó el director de la oficina.

En esta línea, el consultor jurídico señaló que hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad en cuanto a esta ley, que consiste en quitarle responsabilidad al cliente. “Nosotros hablamos de cancelar deudas pero no estamos cancelando la deuda como tal íntegra, lo que hacemos es eliminar la responsabilidad que tienes de pagar esa deuda, muchas personas no llegan a entender qué pasa con el acreedor. Nosotros no queremos llegar a ese punto, queremos defender tus derechos y que te puedas acoger a la Ley de Segunda Oportunidad”, apostilló Almirall.

Más de 25 años en el sector

Área Jurídica Global está formada por un equipo multidisciplinar compuesto por ex-directivos bancarios, economistas y abogados expertos en derecho bancario con un gran porcentaje de éxito en los juicios que lleva. En este sentido, sus responsables definen el objetivo de este bufete en brindar la asistencia necesaria para ganar cualquier caso estudiando y entendiendo el proceso del mismo en profundidad.

La entidad recibe casos de todas las ramas del derecho, aunque está especializada en derecho civil, penal y bancario, prestando ayuda tanto a familias como empresas. Con más de 25 años de experiencia en el sector, el bufete lleva más de una década ayudando a miles familias y rescatando más de 5.000 empresas. Unas cifras que quieren hacer crecer con la apertura de esta nueva oficina en Málaga.