Málaga, primera ciudad en Europa y tercera en el mundo para ejecutivos nómadas

La ciudad andaluza ocupa la primera posición entre los mejores destinos para ejecutivos nómadas en Europa y a nivel global solo es superada por Dubái y Abu Dabi, situándose por delante de ciudades como Miami o Lisboa, que mantienen sus posiciones en cuarto y quinto lugar, respectivamente, y seguida por Palma y Barcelona también en el top 10 mundial.

Según el informe, el panorama está cambiando para los ejecutivos nómadas y cada vez más mercados desarrollan estrategias específicas para atraer a este perfil profesional. En países como Canadá o Nueva Zelanda, aunque no existen visados explícitos para nómadas digitales, se han adaptado visados de larga estancia para permitir el trabajo remoto durante todo el periodo de residencia.

Entre los nuevos destinos que se suman este año al Executive Nomad Index de Savills destacan Auckland (en el puesto 9), Tokio (11), Creta (15), Vancouver (18) y Berlín (28).

Entre todos estos destinos, “Málaga y su área metropolitana siguen consolidando su atractivo por una combinación única de estilo de vida mediterráneo y ciudad abierta, buenos servicios, oferta educativa que atrae a familias y una excelente conectividad, tanto digital como a través de vuelos directos con Europa, y ahora ya con EEUU”, según explica José Félix Pérez-Peña, director de Savills Andalucía.