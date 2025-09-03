Se mantiene en el top 3 mundial por tercer año consecutivo, solo por detrás de Dubái y Abu Dabi

Málaga, primera ciudad en Europa y tercera en el mundo para ejecutivos nómadas

Málaga se mantiene por tercer año consecutivo como uno de los destinos más atractivos del mundo para ejecutivos nómadas, según el índice elaborado por la consultora internacional Savills, que dentro su programa de análisis global Impacts, analiza cómo los cambios sociales, demográficos, medioambientales y tecnológicos afectan a las necesidades inmobiliarias en el mundo.

Isabel Naranjo

Malaga |

Nomadas
Málaga, primera ciudad en Europa y tercera en el mundo para ejecutivos nómadas | www.ondacero.es

La ciudad andaluza ocupa la primera posición entre los mejores destinos para ejecutivos nómadas en Europa y a nivel global solo es superada por Dubái y Abu Dabi, situándose por delante de ciudades como Miami o Lisboa, que mantienen sus posiciones en cuarto y quinto lugar, respectivamente, y seguida por Palma y Barcelona también en el top 10 mundial.

Según el informe, el panorama está cambiando para los ejecutivos nómadas y cada vez más mercados desarrollan estrategias específicas para atraer a este perfil profesional. En países como Canadá o Nueva Zelanda, aunque no existen visados explícitos para nómadas digitales, se han adaptado visados de larga estancia para permitir el trabajo remoto durante todo el periodo de residencia.

Entre los nuevos destinos que se suman este año al Executive Nomad Index de Savills destacan Auckland (en el puesto 9), Tokio (11), Creta (15), Vancouver (18) y Berlín (28).

Entre todos estos destinos, “Málaga y su área metropolitana siguen consolidando su atractivo por una combinación única de estilo de vida mediterráneo y ciudad abierta, buenos servicios, oferta educativa que atrae a familias y una excelente conectividad, tanto digital como a través de vuelos directos con Europa, y ahora ya con EEUU”, según explica José Félix Pérez-Peña, director de Savills Andalucía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer