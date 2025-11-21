Málaga impulsa la empleabilidad: más de 100 jóvenes se forman en IA y procesos de selección gracias a la Cámara de Comercio y la FUE

La Cámara Oficial de Comercio de Málaga y la Fundación Universidad-Empresa han celebrado hoy la jornada Somos Futuro, en la que más de 100 jóvenes desempleados han tenido la oportunidad de acercarse a la Inteligencia Artificial como aliada para su

empleabilidad. El encuentro, celebrado en la Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso, dentro del Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, les ha permitido profundizar en el papel de la IA a través de una charla motivacional de Diego Pérez Sastre, una mesa redonda sobre los retos del mercado laboral y un taller práctico centrado en los procesos de selección.

Somos Futuro II es una iniciativa promovida por la Fundación Universidad-Empresa (FUE) y la Cámara de Comercio de España, con la colaboración de las cámaras de comercio territoriales. Financiada por el Fondo Social Europeo y la FUE, su objetivo es impulsar la empleabilidad juvenil en el nuevo contexto tecnológico y sostenible con jornadas dirigidas a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años que buscan orientación, inspiración y herramientas para su inserción laboral. Bajo el lema “Activa tu futuro con IA y sostenibilidad”, el programa recorrerá un total de 7 ciudades españolas: Madrid, Málaga, Valencia, Toledo, Coruña, Zaragoza y Ponferrada (León).

Jóvenes malagueños en búsqueda de empleo descubren como potenciar su futuro laboral con la IA

La segunda jornada de Somos Futuro II ha arrancado hoy en Málaga, continuando su recorrido por el territorio nacional. La apertura del acto ha corrido a cargo de Cecilia Ramos, responsable de Empleo, Formación y Emprendedores de Cámara Oficial de Comercio de Málaga, quién ha subrayado que “desde la Cámara de Comercio apoyamos e impulsamos iniciativas como este mismo proyecto de Somos Futuro, para acercar nuevas oportunidades a los jóvenes y acompañarlos en la construcción de su propio camino profesional. Creemos firmemente en su talento y en su capacidad para liderar el cambio en un mercado laboral en constante evolución. Por eso queremos poner a su alcance herramientas reales, inspiración y apoyo para que su futuro empiece con las máximas garantías."

A continuación, Ángel Ruiz, director de Tecnología en la Fundación Universidad-Empresa, ha destacado que “para la Fundación Universidad-Empresa esto no es un evento más en el calendario. Es parte de nuestra razón de ser: tender puentes. Puentes entre la formación y el empleo. Entre el potencial y la oportunidad. Entre vosotros y vuestro futuro. Programas como Somos Futuro son la prueba de que, cuando las instituciones, las empresas y los jóvenes se encuentran, pasan cosas.”

Tras la inauguración institucional, ha tenido lugar una charla motivacional a cargo de Diego Pérez Sastre, graduado en ingeniería del Software, cofundador de Anyformat, startup española centrada en el sector de inteligencia documental, y miembro de Celera, una comunidad que impulsa a jóvenes con talento e impacto desde 2014. Durante la charla, Pérez Sastre ha destacado la importancia y la oportunidad que representan las distintas inteligencias artificiales y ha puesto en valor la actividad de Celera como promotora de talento joven.

Posteriormente se ha desarrollado la mesa redonda “¿Y ahora cómo continúo?” en la que se ha debatido sobre “cómo está transformando la IA los perfiles profesionales y qué papel está jugando en el sector profesional, así como en ofrecer consejos prácticos en la búsqueda de empleo, y qué sectores se benefician más de la IA “. En ella han intervenido, Cecilia Ramos, orientadora y técnico del programa Talento Joven de Cámara de Málaga; Dessiree Abbate, embajadora de FP y auxiliar administrativa del programa Talento Joven de Cámara de Málaga; y la emprendedora Marta García Aldana.

Por último, los jóvenes han participado en un taller sobre estrategias para afrontar procesos de selección, impartido por Belén Barroso, doctora en Comunicación y experta en organizaciones sostenibles, y Estefanía Canalejo, psicóloga y formadora experta en empleo joven. En esta formación práctica, los participantes han aprendido las claves para tener una entrevista eficaz, cómo superar pruebas técnicas y dinámicas de grupo, cómo desarrollar estrategias de networking y cómo fortalecerse durante la búsqueda de empleo.

La jornada ha concluido con un espacio de networking, donde los asistentes han podido intercambiar impresiones y contactos en un ambiente participativo y colaborativo.