Málaga Factory celebra su 20º Aniversario con novedades, aperturas y una gran fiesta para toda la familia

El próximo viernes 17 de octubre, de 17:00 a 20:00 h, el centro comercial Málaga Factory, ubicado en el Parque Comercial Málaga Nostrum y gestionado por Savills, celebrará su 20º aniversario con una gran fiesta pensada para toda la familia.

Entre las propuestas destacan un taller gratuito de glitter y tattoos, donde pequeños y mayores podrán llevarse un recuerdo original y brillante, y un taller friki en colaboración con Tienda Mulligan, para aprender a jugar a Riftbound.

Además, habrá un stand de cajas sorpresa con premios directos, que incluirán detalles y merchandising exclusivo. ¡Podrás llevarte tu cajita especial de aniversario a casa! (Consulta las condiciones en nuestra web).

20 años de historia y evolución constante

Desde su apertura en 2005, Málaga Factory se ha consolidado como todo un referente en la ciudad, ofreciendo moda de primeras marcas con descuentos durante todo el año. En el marco de su 20º aniversario, el centro afronta una etapa de transformación y crecimiento, incorporando nuevas firmas, ampliando su oferta de restauración y renovando sus instalaciones para seguir brindando la mejor experiencia a sus visitantes.

Entre las novedades más recientes destaca la nueva zona de restauración, inaugurada con Des-Montados y que pronto sumará nuevas propuestas gastronómicas; la incorporación de marcas reconocidas como Jack&Jones y KIK (única tienda de la enseña en Málaga); así como la redistribución de varios operadores en locales más amplios y modernos, reflejo del proceso de modernización en el que está inmerso el centro.

Una fiesta para todos

La celebración del 20º Aniversario promete ser uno de los grandes hitos del año para Málaga Factory y para todo el Parque Comercial Málaga Nostrum, que conmemora a su vez el aniversario del Complejo al completo. Una ocasión perfecta para que familias y amigos disfruten juntos de un plan diferente, repleto de actividades, premios y diversión en un ambiente festivo.

Con este aniversario, Málaga Factory no solo celebra dos décadas de historia, sino que también reafirma su compromiso con Málaga y con todos sus visitantes, mirando al futuro con ilusión y con la firme voluntad de seguir siendo un espacio de referencia en la ciudad.

Málaga Factory cumple 20 años… y lo mejor está aún por llegar.