Málaga se convierte en la capital de la Medicina Estética española del 12 al 14 de febrero de 2026

El “pistoletazo” de salida del congreso se da el jueves 12 de febrero a las 10:00 am con los cursos pre-congreso, en los que siempre se cuelga el cartel de “sold out”. Clásicos en esta pre-jornada son los cursos de tricoscopía, ecografía aplicada a Medicina Estética, Anestesia y Reanimación y más recientemente IA aplicada a la Medicina Estética.

“Seguidamente, un sin fin de simposiums y talleres patrocinados por la industria conviven junto al excelente programa científico que consta de 19 sesiones y 4 simposiums monográficos, no esponsorizadas, con las que se asegura la imparcialidad y calidad de los contenidos, así como su alto nivel y rigor científico que permiten obtener a los asistentes 4,6 créditos de formación continuada”, explica el Dr. Sergio Fernández, vicepresidente segundo de SEME.

Uno de los grandes fuertes de este congreso es “la clínica en marcha” un espacio en el que se realizan talleres prácticos en pacientes reales y se dan a conocer las novedades más importantes del sector, así como protocolos y técnicas que permitan mejorar los resultados de los pacientes y reforzando su seguridad y minimizando los riesgos del acto médico.

Por último, la 41 edición de este congreso presenta una novedad práctica muy importante y es que por primera vez en su historia se realizará, de forma sincronizada y desde el Instituto Anatómico Forense de Antequera, una minuciosa disección cadavérica por planos con inyección simultánea de las zonas más seguras de inyección determinadas tras la disección con control ecográfico posterior para corroborar que la inyección se ha realizado en el plano adecuado. De este modo el médico tendrá una visión mucho más real de los planos más seguros de inyección y de las diferentes técnicas de abordaje para la realización de tratamientos más precisos, evitando posibles complicaciones no deseadas y optimizando los resultados finales.

“Sin duda la Medicina Estética, gracias a la impronta de su rigor científico en los últimos años y las numerosas publicaciones que lo avalan, se ha convertido en una disciplina médica muy respetada dentro del sector médico y no es raro ver cómo especialistas de otras áreas como oftalmólogos, maxilofaciales, otorrinos, dermatólogos, plásticos, ginecólogos y un largo etcétera cuenten ya con la figura del médico estético como sinergia dentro de su actividad asistencial”, ha concluido el Dr. Juan Antonio López Pitalúa, presidente de SEME y natural de Málaga.