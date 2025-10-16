Málaga se convertirá en epicentro del flamenco del 7 al 29 de noviembre

El Instituto Andaluz del Flamenco conmemorará en Málaga el décimo quinto aniversario de la declaración de este arte como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Durante todo el mes de noviembre, en concreto del 7 al 29, el Teatro Cánovas acogerá una amplia agenda de actividades, que incluyen espectáculos con artistas de primer nivel, como el Ballet Flamenco de Andalucía, pero también con amplia presencia de artistas malagueños.

Además, incluye una performance plástica en directo desde el patio del Museo de Málaga para poner de manifiesto que el flamenco es un arte vivo. Se trata de una celebración que se extenderá a toda Andalucía, con más de 200 actuaciones, a los que se adhieren tanto el teatro de la Alhambra de Granada, como el Central de Sevilla.

Hablamos con el director de la institución, Cristóbal Ortega, sobre esta efeméride y sobre uno de los mayores exponentes del arte de Andalucía.