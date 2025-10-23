Málaga concentró en 2024 el 84% de los casos de acoso escolar registrados en Andalucía por la fiscalía Superior

La muerte por suicidio de una menor de 14 años en Sevilla por acoso escolar ha reabierto la problemática sobre si los protocolos para evitar estas situaciones se aplican de forma conveniente en los centros escolares.

Un dato preocupante, según la memoria publicada por la Fiscalía Superior de Andalucía, se recoge que Málaga es la provincia andaluza donde se registraron más casos de acoso escolar en 2024. Según las cifras recogidas en el apartado ‘Violencia y acoso en el ámbito escolar e integridad moral’, de los 75 expedientes que se han incoado, 62 pertenecen a Málaga, le sigue la provincia de Cádiz con seis, Jaén con cuatro y Huelva con tres. Ni Granada ni Sevilla aparecen en este recuento.

Uno de los conceptos por los que se explica el aumento de casos de acoso escolar, se encuentra en el uso indebido de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

Para hablar de este tema, visita nuestros estudios Enrique Pérez-Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar.