Del 12 de febrero al 5 de marzo

Málaga comienza a prepara el Festival con el MaF

Con estas actividades se dará paso a la 29 edición del certamen

Redacción

Málaga

El 12 de febrero dará comienzo una nueva edición del MAF Málaga de Festival, antesala de una nueva edición del certamen malagueño de cine. Durante 22 días, 125 actividades se desarrollarán a lo largo de diferentes espacios de la ciudad teniendo a la cultura con el cine como argumento.

La inauguración correrá a cargo del concierto de Karmento y el cierre lo pondrá Isabel Coixet con una charla Coixet según Isabel. Europa y el centenario de Azcona, ejes vertebradores de esta edición de la que nos habla en Más de Uno Málaga Cristina Consuegra, creadora y gestora cultural, y coordinadora de este Maf.

