Málaga celebra la nueva edición de La Noche Europea de los Investigadores el 26 de septiembre

La decimocuarta edición de La Noche Europea de los Investigadores llega a Málaga con una propuesta que concentrará cerca de un centenar de actividades para todos los públicos en la tarde del viernes 26 de septiembre: más de 20 talleres y experiencias científicas especialmente dirigidas a público infantil y juvenil, 32 microponencias temáticas y 4 amplias sesiones de debate sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva multidisciplinar, un encuentro dedicado a la emergencia climática, un maratón de conferencias y espacios dinámicos de debate, visitas científicas o dos actividades urbanas itinerantes por el casco histórico.