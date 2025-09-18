CIENCIA

Málaga celebra la nueva edición de La Noche Europea de los Investigadores el 26 de septiembre

La gran fiesta de la ciencia vuelve al centro urbano con 70 actividades y más de 300 expertos/as que aproximarán su trabajo a la ciudadanía

Vicente Martínez

Málaga |

La decimocuarta edición de La Noche Europea de los Investigadores llega a Málaga con una propuesta que concentrará cerca de un centenar de actividades para todos los públicos en la tarde del viernes 26 de septiembre: más de 20 talleres y experiencias científicas especialmente dirigidas a público infantil y juvenil, 32 microponencias temáticas y 4 amplias sesiones de debate sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva multidisciplinar, un encuentro dedicado a la emergencia climática, un maratón de conferencias y espacios dinámicos de debate, visitas científicas o dos actividades urbanas itinerantes por el casco histórico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer