Málaga acogerá una nueva edición de Criando con Carlos González y Armando Bastida

Criando se presenta como un espacio de reflexión, aprendizaje y acompañamiento dirigido a madres, padres y personas adultas que cuidan de bebés, niños y niñas y desean hacerlo desde el respeto, la información rigurosa y la coherencia. En un contexto en el que la maternidad y la paternidad están rodeadas de mensajes contradictorios y consejos no siempre fundamentados, el evento busca ofrecer contenidos basados en la evidencia científica, la experiencia profesional y el sentido común.

Dos conferencias para abordar los grandes retos de la crianza

El programa de Criando Málaga incluye dos ponencias principales. La primera correrá a cargo de Armando Bastida, enfermero pediátrico y divulgador, que ofrecerá la charla «Cómo educar y no morir en el intento». En ella abordará algunos de los retos que aparecen a medida que bebés, niños y niñas crecen, como la aparición de rabietas, la necesidad de poner límites, la socialización o los conflictos cotidianos dentro del entorno familiar.

A continuación, será el turno de Carlos González, pediatra y escritor, con la conferencia «Mitos de la crianza, el sueño y la alimentación», en la que desmontará algunas de las creencias más extendidas sobre el sueño infantil, el colecho, la crianza en brazos, los métodos de extinción del llanto o la alimentación en la infancia. Su intervención ofrecerá una mirada actualizada, respetuosa y basada en la evidencia.

Además de las conferencias, el evento contará con un espacio de dudas y preguntas tras cada ponencia, así como un cierre con venta y firma de libros, lo que permitirá a las familias asistentes compartir un momento más cercano con ambos autores.

Un evento para acompañar a las familias desde el respeto

Criando se consolida como una propuesta dirigida a familias que buscan información útil, práctica y rigurosa sobre temas que generan muchas dudas durante la crianza, como el sueño infantil, la alimentación, el vínculo, la gestión emocional o la educación en los primeros años de vida.

Lejos de ofrecer recetas cerradas, el encuentro apuesta por proporcionar herramientas y conocimiento para que cada familia pueda tomar decisiones conscientes y adaptadas a su propia realidad.

Horario del evento

· 09:15 h – Apertura de puertas

· 10:00 a 11:15 h – Armando Bastida

· 11:15 a 11:30 h – Dudas y preguntas

· 11:30 a 11:45 h – Descanso

· 11:45 a 13:00 h – Carlos González

· 13:00 a 13:15 h – Dudas y preguntas

· 13:15 a 14:00 h – Venta y firma de libros

· 14:00 h – Fin del evento

Entradas ya a la venta

Las entradas para asistir a Criando Málaga ya están disponibles en el siguiente enlace:

https://gtmmalaga.com/evento/a_53355-criando-con-carlos-gonzalez-y-armando-bastida-en-malaga