Málaga acogerá el martes 18 de noviembre la 3ª edición del mayor concurso nacional de emprendimiento en innovación social digital para FP

La ciudad de Málaga será sede, el próximo martes 18 de noviembre, ´#GeneraciónFP, el megahackathon´, el mayor concurso presencial de España sobre emprendimiento en innovación social digital para FP. Se celebrará en las instalaciones de La Noria y reunirá a más de 300 alumnos y más de 50 docentes innovadores de centros de Formación Profesional públicos, concertados y privados.

Durante más de 10 horas, los estudiantes de cada centro competirán para presentar el mejor proyecto empresarial. La participación en el evento es gratuita y contará con premios valorados en un total de 3.000 euros. El mejor proyecto de negocio contará con un primer premio de 1.000 euros. También habrá cinco finalistas con 400 euros en premios.

El evento está organizado por Diverxia Consulting y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga. También colaboran, entre otros, CaixaBank, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga.

En Más de Uno Málaga, conocemos más detalles del evento con la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo.