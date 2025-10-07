Málaga acoge el XLII Congreso Nacional de Ingeniería en el sector de la Sanidad

Del 8 al 10 de este octubre, Málaga acoge el 42º Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, un encuentro que supone un hito especial al inaugurar su nueva denominación, buscando así reflejar mejor el alcance de la ingeniería y relevancia en este sector, colocando a Málaga como un punto de inflexión en la historia del congreso.

En esta edición se reunirán destacados expertos nacionales que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los últimos avances en tecnología, gestión, infraestructuras, arquitectura, electromedicina e ingeniería en el sector de la sanidad.

Este congreso se ha consolidado como un evento clave para profesionales y empresas del ámbito de la ingeniería y la arquitectura sanitaria.

A través de mesas de debates, comunicaciones y talleres prácticos, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar temas cruciales para mejorar la calidad de los servicios de salud y optimizar las infraestructuras sanitarias.

Entre los diversos temas que se tratarán en el congreso, destaca la presentación del “Nuevo Hospital de Málaga” una infraestructura que se convertirá en referente por su dimensión y relevancia.