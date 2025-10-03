Málaga acoge la tercera edición de Mujeres que Cambian el Mundo

La agenda de la jornada cubrirá una mañana entera e incluirá 3 mesas redondas, 3 charlas inspiradoras y la grabación en directo del pódcast ‘Mas que decir’. El programa arrancará con una conversación sobre liderazgo femenino, compromiso y nuevas formas de generar impacto positivo en la que participarán Laura Baena (fundadora del Club de Malasmadres), Marta Pérez Dorao (presidenta ejecutiva de Fundación Inspiring Girls), Sonia Díez (experta en educación y empresaria) y Cristina Rico (directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de Fundación Unicaja).

A continuación, Hayat Traspas, fundadora de Save a Girl Save a Generation, una ONG que lucha contra la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio forzado y cualquier forma de violencia contra la mujer, hablará sobre cómo el lenguaje y la forma en la que los medios abordan temas como la MGF puede contribuir a revictimizar a las mujeres que han pasado por esta experiencia o, por el contrario, empoderarlas.

Los asistentes al evento también podrán conocer cómo un grupo de veinteañeras sin experiencia en el mundo del emprendimiento o del periodismo han conseguido crear una cabecera, Ac2ality, que ha cambiado la forma de contar las noticias en las redes sociales. Una de sus fundadoras, Paula Muñoz, charlará sobre su experiencia con Esther Valdivia (editora de Mujeres a Seguir) y Elisa Brustoloni (CEO de Dentsu X).

Las protagonistas de la siguiente conversación serán referentes del sector tecnológico como Paloma Castellano (directora general de Wayra, la plataforma de innovación abierta de Telefónica), María Garaña (CEO global de ClarkeModet), Cristina González Pitarch (general manager EMEA de Google Cloud Security) y Natalia Pérez (directora de comunicación, innovación y relaciones institucionales de Málaga TechPark), que hablarán sobre cómo la revolución tecnológica está cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.

Después, Kaajal Mansukhani, responsable de comunicación de Freepik, empresa malagueña convertida en un líder mundial del diseño y los recursos gráficos demostrará que las nuevas herramientas digitales pueden facilitarnos la misión de emprender en un práctico workshop.