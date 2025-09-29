Makro evita el desperdicio de más de 265 toneladas de alimentos en Andalucía

Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, Makro, compañía líder en distribución mayorista multicanal a hostelería en España, comparte los avances en su plan para lograr el desperdicio cero de alimentos en sus seis centros en Andalucía.

Así, en el período comprendido entre el 4 de abril de 2024 y el 23 de septiembre de 2025, Makro ha evitado el desperdicio de más de 265 toneladas de alimentos, más de 477 millones de litros de agua, y la emisión de más de 662 toneladas de CO2 - el equivalente a 720 vuelos de Madrid a Nueva York - en Andalucía.

Enrique Suárez, director Regional de Makro Andalucía, señala: “En Makro sabemos que un negocio respetuoso con el medio ambiente y con las comunidades en las que operamos es esencial para crecer de manera responsable. Nuestra responsabilidad como líderes en distribución mayorista a hostelería es dar ejemplo en este terreno, contribuyendo a generar un sector hostelero y gastronómico más sostenible, con un impacto positivo en el ámbito social, medioambiental y económico”.

Más de 779 mil raciones de comida repartidas entre personas vulnerables en Andalucía

El objetivo de Makro de lograr un desperdicio cero se enmarca en la estrategia ESG de la compañía, cuya prioridad es reducir las emisiones derivadas de sus operaciones y contribuir a un sector más sostenible.

Para ello, en el mes de abril del pasado año, Makro selló un acuerdo de colaboración con Fazla Spain, empresa especializada en la gestión del desperdicio, para reducir la pérdida de alimentos en sus 37 centros y plataformas logísticas en España mediante la donación diaria de los productos que estén próximos a su caducidad. En el caso de Andalucía, los productos se recogen de los centros Makro de Córdoba, Málaga, Alcalá de Guadaira (Sevilla), Bormujos (Sevilla), Pulianas (Granada) y El Puerto de Santa María (Cádiz).

Estos alimentos, que están en perfectas condiciones para su consumo, se reparten a familias en riesgo de exclusión social a través de las diferentes entidades sociales repartidas por el territorio nacional con las que Fazla colabora, llegando a más de 6.600 personas cada día en toda España con más de 7 millones de raciones de comida entregadas.

En el primer año de colaboración, cuatro entidades sociales de Andalucía se han beneficiado de esta iniciativa, con la que se han entregado más 779 mil de raciones de comida.

Juan Peñas, cofundador y director de Desarrollo de Negocio de Fazla Spain destaca: ‘’Es todo un privilegio trabajar con Makro. Estamos orgullosos de ver como la tecnología desarrollada por Fazla está ayudando a cumplir los objetivos de Makro y a reducir el desperdicio alimentario, generando un impacto social, medioambiental y económico tangible y real, al mismo tiempo que ayuda al cumplimiento de la nueva ley contra el desperdicio’’.

Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos busca concienciar sobre un problema que afecta a cerca del 19 % de los alimentos disponibles para los consumidores, tanto en el comercio minorista como en los servicios alimentarios y en los hogares, a lo que hay que añadir el 13 % de los alimentos que se pierden en la cadena de suministro, desde la postcosecha hasta la venta al por menor1. Al perder o desperdiciar estos alimentos, los recursos empleados en su producción, como el agua, la tierra o la energía, se desaprovechan.

Conscientes de su responsabilidad como el distribuir líder de la hostelería española, Makro asegura con esta iniciativa el cumplimiento del nuevo proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudando a cumplir metas importantes como reducir a la mitad el desperdicio de alimentos mundial para 2030 (ODS 12.3) y establecer alianzas estratégicas para sumar fuerzas y lograr la consecución de los objetivos (ODS 17).