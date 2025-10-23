a magia de la Navidad llegará a Ronda de la mano de Cantores de Híspalis con su espectáculo “Cantores de Navidad”

El 12 de diciembre en el Teatro Vicente Espinel de Ronda

La magia de la Navidad llegará a Ronda de la mano de uno de los grupos más emblemáticos de la música popular andaluza. Cantores de Híspalis presentará su espectáculo “Cantores de Navidad” el próximo 12 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Vicente Espinel.

Isabel Naranjo

Malaga |

Ronda
El concierto, producido por Grupo Mundo con el apoyo del Ayuntamiento de Ronda, promete una noche inolvidable en la que el público podrá disfrutar de un recorrido musical por las tradiciones y emociones que definen estas fechas. Las entradas ya están disponibles en malagaentradas.com.

“Cantores de Navidad” es un espectáculo alegre, dinámico y particularmente íntimo, en el que los integrantes de Cantores de Híspalis se reunirán con su público, convertido en familia, para compartir con villancicos populares y nuevas composiciones que reivindican la esencia de nuestra Navidad.

Bajo la dirección artística del grupo, su ‘estrella de oriente’, Natalia Calceteiro, aporta belleza y dulzura, junto a una voz que enriquece este proyecto destinado a preservar las costumbres y la identidad cultural andaluza a través de la música. Una propuesta que combina la fuerza de la tradición con la frescura de nuevas creaciones.

Con este concierto, Cantores de Híspalis invita a reencontrarse con los valores, la alegría y el espíritu navideño que han marcado generaciones, en una cita imprescindible para los amantes de la música y las tradiciones.

