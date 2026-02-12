La Mafia se sienta a la mesa abre un nuevo restaurante en el C.C. Vialia Málaga

on esta inauguración, la marca suma su séptimo restaurante en la provincia de Málaga y el cuarto en la capital, reafirmando su apuesta por una zona clave dentro de su plan de expansión nacional. Esta nueva apertura se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenido del grupo y responde a su compromiso de seguir acercando su propuesta gastronómica inspirada en la cocina italiana a un público cada vez más amplio.

Ubicado en la planta alta del centro comercial, el restaurante dispone de una zona interior con capacidad para 108 clientes y una terraza para 40 personas, alcanzando un aforo total de 148 plazas. Se trata de un espacio amplio y luminoso, pensado para ofrecer una experiencia acogedora y versátil, ideal tanto para comidas en familia como para cenas entre amigos o en pareja, así como para hacer una pausa antes o después de un viaje.

Fiel a la identidad de la marca, el diseño del local se inspira en la Costa Amalfitana, con un cuidado interiorismo que combina baldosas de cerámica artesanales, buganvillas, ramas de limonero y otros elementos mediterráneos que aportan color y personalidad. Cada rincón ha sido pensado para transportar al sur de Italia y ofrecer una experiencia que va más allá de la gastronomía.

Desde esta nueva ubicación, La Mafia se sienta a la mesa propone una cocina que combina la tradición italiana con una mirada contemporánea, con una selección de platos que ya se han convertido en grandes hits de la marca. Destacan elaboraciones como los Capricci di cochinillo, el Gratinato di lumaconi con crema de marisco, el Pergamino di porchetta y las nuevas versiones de su icónica carbonara: carbonara trufada, Bocconcini di carbonara y Rigatone ’nduja carbonara, además de postres icónicos como el Profiterol XL de mascarpone con Nutella o Il Segreto Bianco.

Con esta nueva apertura en el C.C. Vialia Málaga, La Mafia se sienta a la mesa continúa avanzando en su plan de expansión, apostando por ubicaciones estratégicas y de alto tránsito que refuerzan la visibilidad de la marca y consolidan su posicionamiento como referente en restauración italiana en Andalucía.