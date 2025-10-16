OCIO

Lucía Summer Club: la escapada perfecta para quienes se resisten a despedir el verano

En la Costa del Sol, el verano no termina en septiembre. Lucia Summer Club, el pop-up de gastronomía y lifestyle de Nikki Beach Hospitality Group, anuncia la ampliación de su temporada hasta finales de octubre. Una invitación a seguir disfrutando de almuerzos soleados, cócteles junto a la piscina y atardeceres frente al mar, en un enclave que se ha consolidado este verano como una de las aperturas más destacadas de Marbella.

Isabel Naranjo

Malaga |

Costa del Sol
Lucía Summer Club: la escapada perfecta para quienes se resisten a despedir el verano | www.ondacero.es

Tras su debut en La Croisette (Cannes) en 2024, Lucia aterrizó este verano en Marbella con un concepto estacional que ha marcado tendencia. Ubicado en el renovado Hotel Don Carlos, vecino de Nikki Beach Marbella, el club ha ofrecido una experiencia completa con restaurante de día, bar, piscina y acceso directo a la playa.

Este pop-up es solo el preludio de lo que llegará en 2026, cuando abra sus puertas Lucia Marbella como espacio permanente, con un restaurante nocturno y un área exterior ampliada.

Cuisine du Soleil: el sabor del sol

El corazón de la experiencia lo pone la Cuisine du Soleil, una propuesta culinaria fresca y mediterránea elaborada con ingredientes de temporada bañados por el sol. Una cocina diseñada tanto para largos almuerzos frente al mar como para picar algo en un entorno relajado y familiar.

Activaciones que alargan la temporada en Lucía Summer Club

Client Challenge

En la recta final del verano, Lucía Summer Club refuerza su propuesta con experiencias semanales que ya se han convertido en imprescindibles para locales y visitantes.

