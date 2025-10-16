Lucía Summer Club: la escapada perfecta para quienes se resisten a despedir el verano

Tras su debut en La Croisette (Cannes) en 2024, Lucia aterrizó este verano en Marbella con un concepto estacional que ha marcado tendencia. Ubicado en el renovado Hotel Don Carlos, vecino de Nikki Beach Marbella, el club ha ofrecido una experiencia completa con restaurante de día, bar, piscina y acceso directo a la playa.

Este pop-up es solo el preludio de lo que llegará en 2026, cuando abra sus puertas Lucia Marbella como espacio permanente, con un restaurante nocturno y un área exterior ampliada.

Cuisine du Soleil: el sabor del sol

El corazón de la experiencia lo pone la Cuisine du Soleil, una propuesta culinaria fresca y mediterránea elaborada con ingredientes de temporada bañados por el sol. Una cocina diseñada tanto para largos almuerzos frente al mar como para picar algo en un entorno relajado y familiar.

Activaciones que alargan la temporada en Lucía Summer Club

En la recta final del verano, Lucía Summer Club refuerza su propuesta con experiencias semanales que ya se han convertido en imprescindibles para locales y visitantes.