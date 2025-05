El diseñador Lorenzo Caprile visita hoy la Universidad de Málaga

Hoy, viernes, la Universidad de Málaga lleva a cabo un encuentro con el diseñador Lorenzo Caprile. A las 19h., en el salón de actos del Rectorado, y dentro de los actos por el 50º aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras, Caprile conversará con la profesora Carmen González Román en un acto abierto al público donde tendrá opción de preguntar al colaborador de Julia en la Onda.

Esta semana, el espacio expositivo de las Facultades de Ciencias de la Comunicación y de Turismo, Galería Centralha inaugurado una nueva muestra, Los mercadillos de Málaga: Retrato de la otra ciudad, una propuesta artística que combina fotografía documental y arte sonoro, a cargo de la artista Victoria Echenique. La muestra, que se podrá visitar hasta el 26 de junio, invita a repensar los mercadillos como espacios vivos de comunidad, memoria y resistencia urbana frente a los procesos de turistificación a través de retratos y paisajes sonoros registrados in situ.

Continúa la exposición Hello, my name is pletórica. En la Sala de exposiciones Espacio Cero del Contenedor Cultural de la UMA. Con entrada libre, la fotógrafa malagueña Carmen Ocaña presenta su primera exposición individual, un proyecto visual y autobiográfico que explora la identidad femenina a través de 31 potentes imágenes en color, organizadas en dos series conectadas por la figura de una protagonista transformadora. La muestra combina referencias al cine, la publicidad, la cultura pop y la fotografía de moda, en una propuesta donde cada imagen cuenta una historia cargada de dramatismo, ironía y crítica social.

Oportunidad también hoy en el Cine Albéniz para seguir disfrutando de la 39ª edición de El Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, que te invita a darte una auténtica panzá de creatividad.

Y os recordamos que en la Sala de Exposiciones Chema Cobo - Facultad de Bellas Artes UMA, hasta el 5 de junio, continúa la muestra La próxima vez será, de la artista Sara Marín.

Más sobre deporte

Respecto a la actividad deportiva, exitosa participación de la Universidad de Málaga en los Campeonatos de España Universitarios 2025. Medalla de oro para Laura Aguilera en 400 metros vallas, plata para el balonmano masculino, y siete bronces para el fútbol y baloncesto masculino, ajedrez, el doble mixto de bádminton que conforman Celia de Lara y Alejandro Fojtasek, para David García en golf, para la karateca Nabil Ksiri y para Sara Nuñez en Taekwondo.