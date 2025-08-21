El logotipo de la Cueva de Nerja vuelve a lucir en la camiseta pre-partido del Málaga CF esta temporada 2025/26

Hoy el presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas, ha visitado la sede del Estadio de La Rosaleda para la presentación del diseño pre-match con el logotipo de la citada fundación en las camisetas del Málaga Club de Fútbol para esta temporada 2025/26.

Han acompañado a Salas en este encuentro, por parte del Málaga Club de Fútbol, el director general del Club, Kike Pérez; y el administrador judicial, José M.ª Muñoz; y por parte de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, el vicepresidente primero y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la diputada provincial de Málaga, Sandra Extremera -en representación de Francisco Salado, vicepresidente segundo de la Fundación y presidente de la Diputación Provincial-; y José María Domínguez, gerente de la Fundación.

Desde hoy, el Málaga CF y la Cueva de Nerja dan un nuevo paso en su unión y se prestan apoyo mutuo, con acciones por parte de ambas entidades, como la futura visita del club a la cavidad. Un vínculo que se inició dese la temporada anterior y que continúa.

Igualmente, el logotipo de la Fundación se verá en la camiseta que los jugadores malaguistas visten en los calentamientos de los encuentros oficiales.

Javier Salas ha manifestado que: “La Fundación Cueva de Nerja apoya el deporte malagueño un año más, y lo hace especialmente con el Málaga Club de Fútbol, un equipo tan querido por todos los malagueños y que demuestra su trabajo constante partido a partido. Estamos seguros de que esta temporada volverá a hacer historia. Todo nuestro ánimo y respaldo un año más”.

Por su parte, el Director General del Málaga C.F., Kike Pérez, ha afirmado que: “Para nosotros lucir el nombre de este emblema malagueño es un orgullo tremendo. La Cueva de Nerja es uno de los puntos turísticos más importante de la provincia, pero sobre todo es un patrimonio natural de un valor incalculable. La labor de su fundación es clave para la conservación de un tesoro propiedad de los malagueños”.