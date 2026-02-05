Logista incrementa un 2% su beneficio de explotación ajustado, hasta 100 millones de euros

Logista, uno de los mayores operadores logísticos de Europa, ha presentado hoy los resultados correspondientes a los primeros tres meses del ejercicio fiscal 2026, comprendidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Durante este periodo, la compañía registró ingresos por valor de 3.399 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior. Las ventas económicas se situaron en 454 millones de euros, ligeramente por debajo de las registradas en el mismo periodo del año anterior.

El Beneficio de Explotación Ajustado alcanzó los 100 millones de euros, un 2% más que en el primer trimestre del año fiscal del 2025. Por su parte, el beneficio neto del periodo alcanzó los 71 millones de euros, frente a los 77 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 8%, explicado, entre otros factores, por un menor ingreso financiero.

La Junta General de Accionistas celebrada ayer, 4 de febrero, aprobó la distribución de un dividendo por un importe total de 277 millones de euros (2,09 euros brutos por acción), manteniendo el mismo importe del ejercicio anterior.

Además, la compañía continúa analizando oportunidades de adquisición de empresas complementarias y sinérgicas en línea con su plan estratégico, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la diversificación de su base de negocios.

Resultados por región

Iberia (España, Portugal, Países Bajos y Bélgica)

En la región de Iberia, que suma los mercados de España, Portugal, Países Bajos y Bélgica, los ingresos aumentaron un 3% en el primer trimestre del ejercicio hasta alcanzar los 1.312 millones de euros, mientras que las ventas económicas se situaron en 300 millones de euros, con un leve descenso frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Italia

En Italia, los ingresos alcanzaron los 1.223 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% interanual, mientras que las ventas económicas ascendieron a 106 millones de euros, un 1% más que en el primer trimestre del año fiscal 2025.

Francia

Por último, en Francia los ingresos alcanzaron los 880 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, lo que representa un descenso del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas económicas se situaron en 50 millones de euros, un 6% menos que en el primer trimestre del ejercicio 2025, debido principalmente a la reducción del volumen de tabaco distribuido en Francia.

Iñigo Meirás, consejero delegado de Logista, ha señalado que: “Seguimos avanzando en la optimización de las integraciones, evaluando además otras posibles oportunidades de crecimiento inorgánico”.