Llega este sábado la VII edición de la Clásica Villa de Comares con 65 vehículos históricos recorriendo las carreteras de la Axarquía

La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Marile Muñiz; el alcalde de Comares. Miguel Ruiz, el presidente de la Escudería Doble 30, Manuel Melendo, y Carlos Pardo, miembro de esta asociación, han presentado esta mañana la Clásica Villa de Comares que tendrá lugar el sábado 21 de febrero. En esta edición participarán 65 vehículos históricos, que es el máximo que permite la prueba.

“Se trata de una prueba que atrae a muchísimas personas de toda Andalucía. Los conductores disfrutan del trazado de nuestras carreteras, del paisaje que se dibujan en torno a ellas, y de los pueblos por los que van pasando”, ha comentado Muñiz.

“También vienen muchos nostálgicos atraídos por volver a ver circulando los 600, los 134, los Supermirafiori u otros coches más llamativos como los Porches o los Alfa Romeos de hace más de 30 años”, ha continuado la vicepresidenta de la institución comarcal animando a visitar este fin de semana Comares “para disfrutar de estos clásicos pero también de este pueblo – uno de los más bonitos de la comarca – de sus vistas, de sus rutas, de sus alojamientos rurales y de su gastronomía”.

El alcalde de Comares, Miguel Ruiz, ha comenzado su intervención agradeciendo a la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol “el apoyo promocional y turístico” que ofrece a los pueblos de la comarca; y a Manuel Melendo junto a la Escudería Doble 30 “la organización de este evento turístico que se haya consolidado tras siete ediciones en la provincia de Málaga y fuera de nuestra comunidad autónoma”.

“Esta séptima edición ha vuelto a ser un éxito de inscripción ya que se coparon las 65 plazas en solo 5 horas desde la apertura de las mismas. Participantes llegados desde toda Andalucía, Extremadura, Valencia, Castilla La Mancha y Mádrid, están dando un prestigio a nivel nacional a esta modesta prueba de la Axarquía que es la primera prueba puntuable para la Challenge de Andalucía de Regularidad Histórica de 2026”, ha destacado el regidor.

“Comares es conocido por los verdiales, por la belleza de su casco urbano, por sus vistas, y ahora por la solera que tiene esta prueba, es un referente en el mundo del motor”, ha reiterado Ruiz animando “a subir este fin de semana a Comares”.

La Clásica Villa de Comares se compone de secciones, “la primera comienza en Comares a las 10:45 recorriendo la parte norte de la Axarquía con 105 kilómetros aproximadamente y terminando en la segunda sede de la prueba , Alfarnate, donde tienen un descanso para almorzar.

La segunda sección – ha continuado explicando el alcalde - empezará desde Alfarnate , “con 137 kilómetros por las carreteras más orientales de la provincia, terminando sobre las 19:45 en Comares donde se celebrará la entrega de trofeos”. “En total se pasa por el término municipal de 18 pueblos de la Axarquía, donde los 65 inscritos disfrutaran de los paisajes y la conducción de estos vehículos antiguos”, ha concluido.

Por su parte, Manuel Melendo, ha sido el encargado de explicar las características de esta prueba “reservada a vehículos matriculados antes de 1999”. “Se desarrolla en carreteras abiertas al tráfico y con velocidades medias no superiores a 50 kilómetros hora, respetando las normas de circulación”, ha apuntado Melendo quien ha avanzado que “las previsiones meteorológicas son buenas así como el estado de las vías tras los temporales de las últimas semanas”.

“Las pruebas de regularidad no son deportivas, en ellos los que se pretende es preservar y conservar el patrimonio automovilístico, los vehículos no pueden superar una velocidad media de 50 kilómetros por hora”, ha recordado Melendo De ahí que haya una gran variedad de vehículos, entre otros, “los Mini Cooper de los años 70, los pequeños Fiat Panda hasta los potentes Porsche 924 y 944, o verdaderas joyas como el Alfa Romero 1300 junior como el que nos llega de la mano de Carlos Pardo”.