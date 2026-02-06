La línea M-167 hasta Málaga continuará en servicio también los sábados y domingos

La nueva línea directa M-167 que conecta Coín con Málaga mantendrá durante todo el año 2026 los servicios de autobús los sábados, domingos y festivos. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Santos, después de suscribir un nuevo convenio con el Consorcio de Transportes Área Metropolitana de Málaga y junto a los ayuntamientos de Alhaurín El Grande y Cártama. “Este es un impulso más que realizamos desde este Ayuntamiento al transporte público y, sobre todo, pensando en los cientos de vecinos que a diario hacen uso de este sistema de transporte para llegar hasta la capital malagueña, al Hospital Clínico o a la Universidad, ahora también, los fines de semana y festivos”, ha destacado.

Desde su puesta en marcha, esta nueva línea directa no ha parado de incrementar viajeros que usan este medio de transporte cada día, más si cabe, desde que a finales del pasado año se amplió el servicio a los sábados, domingos y festivos. Desde enero a diciembre de 2025 el incremento ha sido de más del 110%, de 5.021 usuarios en enero de 2025 ha pasado a 10.563 en diciembre de 2025 o los 10.211 de enero de 2026. En el caso de Coín, esta cantidad exacta ha sido de 2.300 en enero y de 4.838 en diciembre, lo que también representa un aumento de más del 110%.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de la incorporación al Consorcio de Transportes de Málaga del Ayuntamiento de Coín, una demanda histórica que por fin hemos hecho realidad”, ha recordado el regidor coineño, quien además, ha celebrado que con la apuesta del ayuntamiento por aumentar las líneas directas con Málaga el municipio haya respondido con “tan gran acogida”. Pero es que además, en líneas generales, de abril de 2024 a enero de 2026 ha aumentado la demanda de viajeros con origen o destino Coín un 164,44%. Mientras que en abril de 2024 el número de viajes era de 873, en enero de 2026 ha sido de 12.297. “El aumento de más del 164% es muy significativo de que estamos haciendo las cosas bien y ofreciendo el servicio que necesitan y demandan nuestros vecinos, así que no podemos estar más satisfechos y orgullosos, y seguiremos trabajando en esta línea”, ha defendido.

Y es que la línea directa M-167B se puso en marcha desde el 2 de diciembre de 2024 conectando con un nuevo horario el municipio de Coín con la capital malagueña. Posteriormente, y una vez se afianzó a lo largo del año, pasó a quedarse como M-167. Desde ese momento, esta nueva línea se lazó con seis salidas desde Coín y seis desde Málaga de lunes a viernes laborables, contando con los beneficios y descuentos en el precio de los billetes del Consorcio. Además, desde el pasado mes de noviembre de 2025 se amplió dicho horario a los fines de semana (sábados, domingos y festivos) hasta el 4 de enero de 2026, pero debido a la firma de este convenio, este servicio continuará los fines de semana y festivos durante todo este año. Además, la inversión que realiza el Ayuntamiento de Coín para la mejora de las conexiones por autobús del municipio incrementa hasta los 100.000 euros.

Horarios e itinerario

La nueva línea saldrá desde Coín y tendrá una única parada intermedia en Alhaurín El Grande para después conectar con Málaga. “En total, se estima que el trayecto directo a Málaga no se extienda de los 50 minutos hasta el Clínico y Universidad y 60 min. hasta la estación, por lo que consideramos que es un tiempo más que razonable para que apostemos por este medio de transporte más sostenible y eficiente para todos”, ha animado.

Desde Coín a Málaga hay salidas diarias a las 6:30h, 8:55h, 11:40h, 13:50h, 16:45h y 19:30h; y salidas desde Málaga a Coín a las 7:30h, 10:35h, 12:45h, 15:30h, 18:25h y 21:25h. El trayecto completo es de 60 minutos y tendrá parada en Alhaurín El Grande, Hospital Clínico/Universidad, Comisaría de Policía y Estación de Autobuses de Málaga. Los fines de semana y festivos hay salidas de Coín a Málaga a las 8:00h, 10:30h, 13:00h, 15:25h, 17:35h y 20:05h; y desde Málaga hacia Coín a las 9:25h, 11:50h, 14:05h, 16:30h, 19:00h y 21:30h.

Coín forma parte del Consorcio Provincial de Transportes de Málaga desde el pasado 23 de marzo de 2024, después de varios años de peticiones a la Junta de Andalucía “hasta que volvimos a insistir en 2019 y fue aceptada por la misma en el año 2020 cuando aprobamos la adhesión al Consorcio en el pleno municipal”. Después de unos largos procesos administrativos, previo a la Semana Santa de 2024 Coín se incorporó definitivamente a este Consorcio y ya se beneficia de los descuentos en el precio.