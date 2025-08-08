Lin Cortés y Pablo Fierro encabezan las noches más exclusivas en Nido Estepona

La música más exclusiva del verano tiene un solo destino: Nido Estepona. Este mes de agosto, el icónico venue junto al mar acoge dos actuaciones únicas al aire libre, en un entorno que evoca la atmósfera vibrante de Ibiza y la estética bohemia de Tulum. El alma del verano se fusiona con el arte de dos talentos internacionales: Lin Cortés y Pablo Fierro.

Lin Cortés: flamenco, jazz y soul en una sola voz

Sábado, 9 de agosto – 21:00h

El maestro de la fusión regresa a los escenarios con un espectáculo íntimo y envolvente. Lin Cortés, referente indiscutible del nuevo flamenco, presentará en Nido Estepona un show donde el flamenco, el jazz y el soul dialogan bajo la brisa marina. Con una puesta en escena cuidada al detalle y el sonido de las olas coo telón de fondo, el artista cordobés propone un viaje sonoro para disfrutar del verano marbellí.

Pablo Fierro: electrónica con alma canaria

Viernes, 15 de agosto – 21:00 h

Una semana después, el ritmo tomará la playa de la mano de Pablo Fierro, DJ y productor reconocido internacionalmente por su capacidad para fusionar la electrónica más sofisticada con el folclore y la cultura canaria. En su única actuación en la costa directamente sobre la arena, Fierro transformará Nido Estepona en un auténtico templo del ritmo. Su propuesta estética y musical —envolvente, sensorial y llena de alma— conecta con el espíritu libre y elegante de las noches más icónicas de destinos como Ibiza o Tulum.

Nido Estepona: lujo, cultura y experiencias únicas frente al mar

Situado en un enclave privilegiado de la Costa del Sol, Nido Estepona se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos del verano, combinando gastronomía de autor, vistas espectaculares y una propuesta artística de primer nivel. Su programación musical al aire libre y su estética cuidada han convertido este espacio en un punto de referencia para quienes buscan experiencias que fusionen lujo, autenticidad y cultura.

La presencia de artistas como Lin Cortés y Pablo Fierro no solo eleva la oferta de ocio en la región, sino que posiciona a Nido como un lugar donde la música se vive de forma distinta: con los pies en la arena y el alma en el Mediterráneo.