Lidl impulsa su presencia en Málaga con una nueva tienda en Alhaurín de la Torre con una inversión de 3,2 millones de euros y que da empleo a 25 personas

Lidl vuelve a impulsar su plan de expansión en Málaga con la apertura de una nueva tienda en el recién inaugurado Parque Comercial Taralpe de Alhaurín de la Torre, situado en la Avenida Finca Taralpe, concretamente entre Taralpe y Pinos de Alhaurín. Para la ejecución de este proyecto en el municipio malagueño, Lidl ha destinado una inversión de 3,2 millones de euros en obras y equipamiento, empleando a 25 personas, en línea con el compromiso de la cadena de supermercados con el desarrollo económico y el empleo local.

El nuevo supermercado inicia su actividad este viernes 28 de noviembre y abre al público de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9:00 a 22:00 horas. Además, durante el mes de diciembre abrirá también los domingos. El establecimiento dispone de una amplia sala de ventas de 1.530 m², ofreciendo un entorno cómodo y moderno para realizar la compra. Para mejorar la experiencia de los usuarios, el recinto incorpora un extenso aparcamiento con 164 plazas, entre las que se incluyen cinco puntos de recarga gratuita para vehículos eléctricos, una iniciativa que refuerza el compromiso de Lidl con la sostenibilidad y la movilidad respetuosa con el medio ambiente.

Siguiendo con esta estrategia, el diseño de la tienda responde a exigentes estándares de eficiencia energética, destacando la instalación de 535 m² de paneles solares en la cubierta, que proporcionan alrededor del 20 % de la energía necesaria para su funcionamiento. También hay otras actuaciones relevantes, como sistemas de iluminación LED y equipos de refrigeración y climatización de bajo consumo, que contribuyen a minimizar significativamente el impacto ambiental del punto de venta.

Este nuevo local comercial en Alhaurín de la Torre, trigésima tercera tienda de Lidl en Málaga, refuerza la implantación de la cadena en la zona y representa el sexto lanzamiento de la compañía en los últimos cinco años en la provincia, tras las cuatro aperturas en Málaga capital, concretamente en el centro (2021), litoral (2021), El Cónsul (2022) y Churriana (2023), y la que tuvo lugar en Benalmádena (2024).

Enmarcado en su apuesta por los productos de proximidad, el establecimiento pone a disposición de los clientes una cuidada selección de artículos de origen local. En sus lineales se pueden encontrar reconocidas marcas andaluzas como los lácteos Puleva, el queso fresco Vega e Hijos o las cervezas Victoria, contribuyendo así a impulsar la economía regional y apoyar a los productores del entorno. Además, el espacio incorpora otras novedades, entre ellas un módulo dedicado a la nutrición deportiva High Protein y los roscones con sabores de pistacho y biscuit de la campaña navideña.

Con motivo de la inauguración de esta nueva tienda en Alhaurín de la Torre, Lidl refuerza su apoyo a los proveedores locales habilitando un stand de degustación para que los asistentes puedan disfrutar de una cata de selección de quesos.

Visita del alcalde de Alhaurín de la Torre

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado las nuevas instalaciones de Lidl, acompañado por Jesús Toro, director de Operaciones de Lidl en Andalucía, así como por representantes del Ayuntamiento y de la propia cadena de supermercados.

Durante el recorrido, Villanova ha destacado la importancia de la apertura de esta tienda dentro del nuevo parque comercial de Taralpe, calificándola como “una iniciativa que impulsa la economía local, fomenta el empleo y refuerza la oferta comercial del municipio”. El primer edil ha subrayado igualmente “la inversión y el compromiso continuado de Lidl con Alhaurín de la Torre, materializados en unas instalaciones modernas, sostenibles y con gran proyección de futuro”.

Por su parte, Jesús Toro ha señalado que esta inauguración “supone un paso más en la estrategia de expansión sostenible de Lidl en Andalucía, apostando por la creación de empleo y por un modelo de crecimiento respetuoso con el entorno”. Además, Toro ha añadido que “con este nuevo establecimiento queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles una experiencia de compra innovadora, cómoda y eficiente”.

Compromiso con Málaga y Andalucía

Gracias a su actividad en la provincia de Málaga, donde opera desde 1997, Lidl contribuye con 316,3 millones de euros anuales al PIB provincial, lo que representa el 0,94% del total. Además, la cadena se ha convertido también en un motor de empleo en la provincia, donde cuenta con la mayor plantilla de empleados directos de toda Andalucía (más de 960 profesionales) y la tercera de España, tras Barcelona y Madrid.

Este peso de la compañía se extiende al conjunto de Andalucía, donde Lidl se ha consolidado como una de las compañías que más contribuyen a la generación de riqueza y empleo en la región con una red de más de 140 establecimientos y más de 3.500 puestos de trabajo directos. Su contribución anual a la economía regional asciende a más de 1.880 millones de euros, es decir, el 1,06 % del PIB andaluz. En materia de empleo, la cadena sostiene más de 40.000 puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos, equivalentes al 1,18 % de todo el empleo en la comunidad.