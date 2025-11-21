Liderazgo, IA, geopolítica y sostenibilidad: las claves de Andalucía Management 2025

Sostenibilidad empresarial, inteligencia artificial, gestión emocional y el equilibrio geopolítico entre potencias globales han sido algunos de los ejes temáticos de la decimosexta edición de Andalucía Management, celebrada este jueves en Málaga. Con un enfoque marcado por la incertidumbre del contexto global y la necesidad de impulsar un liderazgo más humano, el evento ha reunido a directivos y líderes empresariales de más de 390 compañías, consolidándose como el gran punto de encuentro del tejido empresarial andaluz.

La psicóloga clínica Inma Puig ha abierto la jornada con una intervención profundamente inspiradora sobre la sostenibilidad emocional en las organizaciones. A través de conceptos como la escucha activa, la comprensión y la gestión consciente de las emociones, Puig ha defendido que “solo podemos ver lo que somos capaces de entender”, invitando a los líderes a construir entornos más humanos y conectados. Su enfoque, que combina ciencia, experiencia práctica y sensibilidad, ha calado especialmente entre los asistentes que afrontan entornos de alta presión y cambio constante.

La segunda intervención ha corrido a cargo del experto en inteligencia artificial Lasse Rouhiainen, quien ha explicado cómo las herramientas como ChatGPT pueden integrarse estratégicamente en las operaciones diarias de las empresas para impulsar la competitividad. Con ejemplos prácticos y una visión clara, Rouhiainen ha demostrado que “la IA no es el futuro, es el presente”, subrayando que su correcto uso puede marcar la diferencia en términos de eficiencia, innovación y liderazgo sectorial.

Desde una mirada geoestratégica, el embajador Rafael Dezcallar ha ofrecido una ponencia esclarecedora sobre la rivalidad entre China y Estados Unidos y el papel de Europa en este nuevo orden mundial. Según Dezcallar, “la forma en que se resuelva esta pugna marcará el modelo internacional del futuro”, alertando de la necesidad de que Europa defina una posición sólida y autónoma. Su análisis, basado en décadas de experiencia diplomática, ha contextualizado los desafíos globales que ya impactan en la economía y la estabilidad empresarial.

En línea con estos planteamientos, el economista Gonzalo Delacámara ha abordado los retos de la sostenibilidad en un mundo complejo e incierto, donde el cambio climático, la crisis energética y la escasez de recursos configuran un nuevo escenario. Delacámara ha defendido que las empresas deben asumir un liderazgo transformador, capaz de generar valor económico, social y ambiental en simultáneo. “La sostenibilidad ya no es una opción reputacional: es un imperativo estratégico”, ha afirmado con contundencia.

En clave empresarial, el ex presidente de Osborne y actual consejero de Savencia, Ignacio Osborne, ha compartido su visión sobre el papel de la empresa familiar ante los retos contemporáneos. Desde su experiencia en una compañía con más de 250 años de historia, ha transmitido un mensaje optimista: “A pesar del ruido, tenemos una oportunidad real de seguir construyendo si trabajamos con propósito, diálogo y una mirada larga”.

La coach ejecutiva y experta en ventas, Inés Torremocha, ha puesto en valor la Inteligencia Comercial como motor de crecimiento y bienestar profesional. Con un estilo directo, motivador y cargado de energía, ha compartido su metodología de “TransformACCIÓN” para afrontar entornos competitivos con éxito y equilibrio emocional. Su mensaje ha conectado especialmente con los perfiles comerciales presentes en el auditorio.

Uno de los momentos más esperados ha sido la intervención del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, quien ha trazado un mapa sobre los retos económicos actuales y su impacto en el tejido empresarial español. García-Margallo ha subrayado la importancia de abordar las transformaciones estructurales con una visión estratégica, reformista y europea, recordando que “la economía no es una ciencia aislada, sino profundamente conectada a la política, la tecnología y el entorno global”.

El cierre de la jornada ha corrido a cargo del escritor y aventurero Fabián C. Barrio, quien ha ofrecido una conferencia provocadora y filosófica titulada: ¿Qué le dirían Epicuro a Elon Musk y Diógenes a un autónomo atormentado? Con humor, profundidad y un enfoque original, Barrio ha reivindicado la vigencia de los grandes pensadores clásicos para afrontar los dilemas contemporáneos, invitando a los asistentes a “revisar su GPS vital”, con una mezcla de sabiduría antigua y mirada crítica actual.

Durante el encuentro se han entregado los Premios Andalucía Management 2025, que este año han distinguido a Grupo MAS (Desarrollo Empresarial), Covirán (Impacto Social) y Bodegas Alvear (Empresa Familiar). Estos galardones no solo ponen en valor el esfuerzo y la dedicación de estas empresas, sino que refuerzan su papel como motores de la economía andaluza, al apostar por la innovación, la sostenibilidad, la creación de empleo y su expansión.