El letrado malagueño Cristóbal Carnero Varo distinguido a título póstumo con la Cruz de San Raimundo de Peñafort

La Abogacía ha rendido homenaje al letrado malagueño Cristóbal Carnero Varo, distinguido a título póstumo con la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que concede el Ministerio de Justicia en reconocimiento a sus relevantes méritos en el ámbito de la justicia, el derecho y la abogacía. El acto, celebrado en la sede del Colegio de Abogados de Málaga, estuvo presidido por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes han servido con entrega y lealtad a la profesión.

Durante su intervención, el presidente subrayó la trayectoria institucional y humana de Cristóbal Carnero, recordando su compromiso con la abogacía colegiada y su participación activa como asambleísta desde finales de los años 90. “Fue de este Colegio que tanto quería y de esta profesión que sirvió con ejemplar dedicación”, señaló.

La decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, evocó en su intervención un episodio personal vivido al inicio de su carrera profesional, que tuvo como protagonista a Cristóbal Carnero y que, según relató, reflejaba fielmente su carácter generoso, su disposición para ayudar a los compañeros y su profunda vocación de servicio.

El homenaje incluyó dos laudatios especialmente emotivas: una pronunciada por el vicedecano del Colegio, Gregorio Martínez Tello, y otra por el decano emérito, José María Davó, en las que ambos repasaron no solo su brillante trayectoria profesional sino también la semblanza personal de un colegiado querido y respetado por cuantos lo conocieron, compañeros, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.

La condecoración fue entregada a su esposa, Isabel Fernández, fiscal de profesión, y a sus tres hijas, en un momento de gran emoción. Tanto la viuda como una de las hijas, Isabel Carnero, abogada como su padre, tomaron la palabra para agradecer al Colegio de

Abogados, a la junta de gobierno actual y a la anterior que hayan respaldado la iniciativa promovida por el Decano emérito José María Davó de solicitar la distinción, así como el cariño con el que se había organizado el acto, en el que se recordó a Cristóbal como un abogado íntegro, comprometido y profundamente humano.

En el acto participaron también el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández, y el magistrado del Tribunal Supremo, Isaac Merino, junto a numerosos compañeros, jueces, fiscales, letrados de Administración de Justicia y amigos que quisieron acompañar a la familia en este reconocimiento.