Leonardo Hotels refuerza su apuesta por el mercado nórdico en Matka 2026 junto a Turismo Costa del Sol

Leonardo Hotels vuelve a participar un año más en la Matka Nordic Travel Fair, la feria turística más importante para el mercado del norte de Europa y Escandinavia, que se celebra esta semana del 15 al 18 de enero en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Helsinki.

La cadena hotelera acudirá de nuevo esta edición junto a Turismo Costa del Sol, en el marco de su estrategia de promoción internacional, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el mercado nórdico y seguir impulsando la demanda hacia sus establecimientos en España, especialmente en destinos vacacionales de referencia como la Costa del Sol.

Matka se ha consolidado como una de las citas más relevantes del calendario turístico europeo, reuniendo cada año a aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes, cadenas hoteleras y destinos internacionales, así como a un numeroso público viajero. La feria arrancará con una jornada dirigida exclusivamente al público profesional, mientras que el resto estará abierta al público general.

Una oferta en crecimiento en la aclamada Costa del Sol

La presencia de Leonardo Hotels en Matka 2026 responde a su objetivo de incrementar y fidelizar al turista nórdico, considerado un mercado clave para la compañía. Actualmente, la cadena hotelera opera 19 hoteles en España, cubriendo tanto destinos urbanos como vacacionales, poniendo especial énfasis en la Costa del Sol como protagonista.

Más allá de promocionar su establecimiento en Fuengirola, que goza de una gran aceptación por el público nórdico gracias a su ubicación junto al puerto deportivo y servicios orientados al ocio, la cadena aprovecha el escaparate de Helsinki para adelantar sus planes de crecimiento con la futura incorporación de un segundo activo en la provincia de Málaga.

Dentro de su propuesta enfocada al segmento de sol y playa, destacan también los hoteles ubicados en Mallorca e Ibiza, destinos muy valorados por el viajero nórdico por su clima, su entorno natural y su amplia oferta de ocio y gastronomía. A su vez, los hoteles urbanos de Leonardo Hotels se posicionan como una alternativa atractiva tanto para el viajero corporativo como para aquellos turistas interesados en experiencias culturales en las principales ciudades españolas.