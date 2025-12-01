Lenny Kravitz, nueva confirmación de Starlite Occident 2026

Lenny Kravitz, escritor, productor, multiinstrumentista y figura polifacética galardonada con cuatro premios GRAMMY®, subirá al escenario Auditorio de Starlite Occident el lunes 29 de junio, concierto que formará parte de su potente gira en directo “Lenny Kravitz Live 2026”.

Tras su aclamada gira Blue Electric Light Tour 2025, que agotó las entradas en Europa, Sudamérica, Australia y Las Vegas, Kravitz continúa lo que Billboard ha denominado el «Lennaissance», un periodo de éxito mundial y resurgimiento creativo. Kravitz lanzó su aclamado duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, en mayo de 2025. La Associated Press elogió el disco como «glorioso... lo mejor del rockero en años», mientras que NPR lo alabó como un «caleidoscopio de rock vertiginoso, funk psicodélico, soul suave y mucho más». Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2025, el «Music Icon Award» en los People's Choice Awards de 2024, el «Best Rock Award» en los Video Music Awards de 2024 y el «Fashion Icon Award» de la CFDA.

ACERCA DE LENNY KRAVITZ

Considerado uno de los músicos de rock más destacados de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases a lo largo de más de tres décadas de carrera musical. Disfrutando de las influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta, este compositor, productor y multiinstrumentista ha ganado cuatro premios GRAMMY®.

