Larios Centro celebra “La Suerte de la Navidad”, una programación llena de magia, premios y solidaridad

Con la llegada de la temporada navideña, Larios Centro -propiedad de MERLIN Properties- invita a sus visitantes a sumergirse en un universo de emoción, azar y sorpresa bajo el concepto “La Suerte de la Navidad”, donde cada visita es una oportunidad de vivir momentos llenos de ilusión. Un espacio que respira la magia propia de estas fechas a través de juegos participativos, premios al instante y acciones solidarias que conectan con la auténtica esencia navideña.

La magia y la solidaridad se vive en Larios Centro esta Navidad

El gran protagonista de la campaña será el juego “La Suerte de la Navidad”, que estará activo hasta el 5 de enero, y en el que a través de dos bombos gigantes repletos de bolas, los visitantes podrán descubrir si han tenido suerte y les ha tocado premio. Para participar, tan solo será necesario presentar un ticket de compra igual o superior a 10 € y realizar un sencillo registro. Un divertido juego lleno de sorpresas y miles de premios que van desde tarjetas regalo, dulces navideños u obsequios de las tiendas del centro.

Además, la actividad incluye también momentos dedicados a la solidaridad, ya que algunas de las bolas del juego son “premios solidarios". A través de estos, los clientes podrán apoyar con su voto a una de las asociaciones benéficas participantes, eligiendo así, cuál de ellas desea que reciba la donación de 1.000 euros que Larios Centro realizará al finalizar la acción.

Las asociaciones seleccionadas para esta acción son: Ángeles Malagueños de la Noche, Asilo de las Hermanitas de los Pobres, Comedor Social Yo Soy Tú, Animación Malacitana, ALTAMAR Educación y Familia y AVOI. Todas ellas desarrollan una importante labor social en Málaga, ofreciendo apoyo, acompañamiento y recursos a quienes más lo necesitan.

Larios Centro acoge la visita de Papá Noel y sus Majestades de Oriente para cumplir los deseos de los más pequeños

Durante toda la temporada navideña, Larios Centro se llenará de magia con las esperadas visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, ofreciendo a las familias la oportunidad de pedir sus deseos y vivir momentos inolvidables.

Del 4 al 24 de diciembre, los más pequeños podrán encontrarse con Papá Noel y su elfo en la acogedora casa de Papá Noel ubicada en planta baja. A partir del 26 de diciembre, tras su marcha, la ilusión continuará con la llegada de los Reyes Magos que estarán hasta el 5 de enero. Una actividad completamente gratuita para la que se recomienda acudir reservando cita previa a través de la web de Larios Centro.

Regalos que unen corazones: el empaquetado solidario de Larios Centro

Como cada año, Larios Centro ofrecerá un servicio de empaquetado de regalos en el punto de Información, disponible durante todo el horario comercial del centro. El servicio será gratuito a cambio de un donativo mínimo de 1 €, y todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación Ronald McDonald’s de Málaga, apoyando su labor con familias que necesitan un hogar fuera de casa mientras sus hijos reciben tratamiento médico. Para más información sobre horarios y reserva puedes acceder a la web del centro.