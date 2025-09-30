Ambas entidades apuestan por la formación de excelencia y la conexión entre el mundo académico

Lagoom Living refuerza su apoyo a la formación inmobiliaria a través de su colaboración con Rebs

Lagoom Living continúa demostrando que la responsabilidad social corporativa es un eje central de su actividad. La gestora de inversión inmobiliaria especializada en vivienda de alquiler asequible ha renovado su colaboración con la Real Estate Business School (Rebs), con el objetivo de impulsar la excelencia académica y acercar la formación superior al ámbito profesional del sector inmobiliario.

El acuerdo, suscrito esta mañana entre el CEO de Lagoom Living Javier Braza Delgado, y el presidente de Rebs, José Antonio Pérez Ramírez, contempla la puesta en marcha de un Programa de Becas y de diferentes acciones de formación permanente durante el curso académico 2025/26, contribuyendo así a la capacitación de nuevos profesionales y a la generación de conocimiento aplicado.

Con esta alianza, Lagoom Living no solo reafirma su apoyo a Rebs como referente formativo y de investigación, sino que también pone de manifiesto su convencimiento de que el futuro del sector pasa por la cooperación público-privada y la creación de oportunidades para el talento.

En palabras de Javier Braza Delgado, CEO de Lagoom Living, “no entendemos nuestra labor sin una firme apuesta por la responsabilidad social corporativa. Gran parte de nuestro esfuerzo está orientado a generar impacto positivo en las personas y en el sector, y esta colaboración con Rebs es un claro ejemplo de ello”.

Para el presidente de Rebs, “más allá del apoyo solidario y generoso que año tras año reválida Lagoom Living -formando a su equipo, ayudando a otros profesionales libres que estén actualizados con sus becas, así como hacer posible que la investigación práctica vea la luz y se aplique para la mejora de la sociedad- destaco especialmente su compartir de manera altruista su modelo de negocio, en colaboración con las administraciones públicas, consiguiendo extrapolarlo a otras ciudades, mejorando el ecosistema inmobiliario y de la construcción, por ende, la sociedad”.

