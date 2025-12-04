Laboratorios Best Medical será patrocinador oficial de la Media Maratón de Málaga 2026

La empresa, dentro de su apuesta por el bienestar de las personas y la promoción de hábitos de vida saludables, estará presente en la prueba con su crema de masaje deportivo Apitox, uno de los productos estrella de su marca para el canal farmacia, Prisma Natural, que recibirá, además, la categoría de crema oficial de la TotalEnergies Media Maratón de Málaga (TEMMM 2026).

Con esta colaboración, Laboratorios Best Medical refuerza su vínculo con el mundo del running y con el colectivo de deportistas, poniendo el foco en la prevención, el cuidado muscular y la adecuada recuperación física como parte esencial de un estilo de vida activo.

La Media Maratón de Málaga se ha consolidado como una de las pruebas de referencia del calendario nacional, con un recorrido rápido y urbano que atraviesa algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad y reúne cada año a miles de corredores nacionales e internacionales.

“Para Laboratorios Best Medical, el deporte es sinónimo de salud y superación. Por eso, queríamos sumarnos a esta cita, para acompañar a los participantes en su desafío, ofreciendo soluciones que contribuyen a su rendimiento, en su preparación previa, y también en su posterior recuperación”, ha afirmado Silvia Cantos, CEO de la compañía.

Este patrocinio se enmarca en la estrategia de Laboratorios Best Medical de vincularse con eventos deportivos de referencia. La empresa ya ha colaborado con la Maratón de Sevilla 2025 y en la Carrera Nocturna de Sevilla en sus ediciones de 2024 y 2025, consolidando una relación cercana con la comunidad runner.

Sobre Laboratorios Best Medical

Laboratorios Best Medical es una compañía sevillana comprometida con la innovación en salud preventiva y bienestar natural, especializada en la creación, fabricación y distribución de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal.

Con más de 130 profesionales y presencia en 20 países, su misión es mejorar la salud y el bienestar de las personas y las mascotas a través de soluciones de alta calidad. Sus procesos de fabricación están diseñados para minimizar el impacto ambiental, utilizando tecnologías sostenibles y de vanguardia.

Laboratorios Best Medical ofrece una amplia gama de productos de marca propia para el canal farmacia y el canal retail, así como la fabricación de marca de distribuidor (MDD), adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes. Para más información, visita el sitio web en www.laboratoriosbestmedical.com o sígueles en sus redes sociales.