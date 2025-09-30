¡KURIOS – Gabinete de Curiosidades de Cirque du Soleil llega a Málaga

La ciudad andaluza se une a la gira española de KURIOS – Gabinete de Curiosidades que arrancó en Gijón el pasado 11 de julio y que pasará por Sevilla (a partir del 17 de enero de 2026), Bilbao (Recinto Ferial de Ansio, a partir del 8 de abril de 2026) y Alicante (Playa de San Juan, a partir del 16 de julio de 2026).

Por primera vez de gira en nuestro país, KURIOS – Gabinete de Curiosidades abre las puertas a un universo donde la imaginación y la curiosidad lo hacen todo posible. Un espectáculo único que refuerza el vínculo especial entre Cirque du Soleil y Málaga, ya que en 2026 la compañía celebrará su décima visita a la ciudad.

UNA EXPERIENCIA «KURIOS» SIN IGUAL

Aplaudido por la crítica en todo el mundo, KURIOS – Gabinete de Curiosidades revisita de forma asombrosa el estilo característico de Cirque du Soleil, combinando acrobacias espectaculares con un refrescante toque de poesía, arte y humor. KURIOS – Gabinete de Curiosidades, una alucinante evasión de la realidad desvela un universo festivo de inspiración steampunk en el que lo inesperado acecha en cada esquina.

En un pasado alternativo pero familiar, KURIOS se adentra en el laboratorio mecánico de un Científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una vez que el Científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una. A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, KURIOS – Gabinete de Curiosidades estalla en una celebración del poder de la imaginación.

Estrenada en Montreal en 2014, KURIOS – Gabinete de Curiosidades ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.

El tráiler oficial de KURIOS – Gabinete de Curiosidades está disponible aquí.

KURIOS – Gabinete de Curiosidades se podrá disfrutar en Málaga (Recinto Ferial Cortijo de Torres) a partir del 4 de junio de 2026.

VENTA DE ENTRADAS

La preventa exclusiva de entradas para KURIOS – Gabinete de Curiosidades en Málaga comienza hoy para miembros de Cirque Club, la comunidad online para aquellos amantes de Cirque du Soleil que buscan ofertas, noticias y experiencias exclusivas. Unirse es gratuito, visita clubcirque.com para registrarte. La venta general de entradas se abrirá el 2 de octubre en cirquedusoleil.com/kurios.

SOBRE CIRQUE DU SOLEIL ENTERTAINMENT GROUP

Cirque du Soleil Entertainment Group es uno de los líderes mundiales del entretenimiento en vivo. Con cuatro décadas ampliando los límites de la imaginación, la empresa artística aporta su enfoque creativo a una gran variedad de formas de entretenimiento, como producciones multimedia, contenido de larga duración, música, experiencias inmersivas y eventos especiales. Cirque du Soleil Entertainment Group celebra 40 años desafiando la realidad, definiendo el entretenimiento e iluminando el mundo a través del arte y la creatividad. Desde su creación en 1984, Cirque du Soleil ha inspirado a más de 400 millones de personas en 6 continentes y 86 países. La compañía canadiense cuenta actualmente con más de 4000 empleados, entre ellos 1200 artistas de 80 nacionalidades diferentes. Para más información sobre Cirque du Soleil Entertainment Group, visite cirquedusoleil.com.