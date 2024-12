Juventudes Socialistas de Málaga capital se une a los vecinos y vecinas en defensa del Parque del Oeste

Reivindican que el parque no se vende y lanzan un mensaje claro: parque sí, negocio no. Para Juventudes Socialistas, el cierre de más de la mitad del parque y la instalación de los paneles negros que dividen este espacio público no solo limita el derecho al ocio y esparcimiento de los vecinos, sino que también supone un atropello contra el uso libre y gratuito de un lugar que debería ser de tod@s y para tod@s.

Las Juventudes Socialistas de Málaga capital confiesan llevar más de un mes manifestándose junto a los vecinos y vecinas de los barrios colindantes (Parque Mediterráneo, La Paz, Santa Paula, San Andrés, etc.), alzando la voz en concentraciones y actividades para exigir la retirada inmediata de este proyecto mercantilista. Exigen al Ayuntamiento de Málaga que escuche a la ciudadanía, elimine las vallas y garantice la gratuidad y accesibilidad del parque.

Muestran su apoyo al Movimiento en defensa del Parque del Oeste, una gran unión de vecinos y vecinas de diversas sensibilidades que trabajan de manera organizada, pacífica e independiente, y que, comentan, han soportado faltas de respeto y falsas acusaciones de “violencia” por parte del equipo de Gobierno del PP.

Finalizan el comunicado asegurando que el Parque del Oeste es un lugar emblemático de nuestra ciudad, un pulmón verde que no puede ser transformado en una fuente de lucro privado. Además, seguirán movilizándose y trabajando de la mano de los colectivos vecinales hasta que se restaure el acceso pleno y gratuito a este espacio.