La Junta avanza en las obras del carril BUS-VAO de Málaga con la colocación de las vigas sobre la MA-2

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda avanza en las obras del carril BUS-VAO de acceso a Málaga con la colocación el próximo 11 de agosto de la viga central sobre la autovía de circunvalación MA-20. Estos trabajos implicarán el corte puntual de la MA-20 y se realizará en horario nocturno para afectar lo menos posible a la circulación en un punto de la ciudad con un tráfico de hasta 150.000 vehículos al día. Con ello se da un paso más a una obra que ya está próxima al 70% de ejecución.

Los trabajos preparatorios comenzarán a las 22.00 horas del lunes 11 de agosto y, tres horas después, a las 1.00 horas del 12 de agosto, se colocará la viga con dos grúas de 200 toneladas cada una, que implicará el mencionado corte de tráfico en la MA-20. Seguidamente, a las 0.00 horas de los días 13 y 14 de agosto se colocarán los tramos laterales de la estructura que se ensamblarán al tramo central.

Esta estructura es la más importante de la plataforma reservada BUS-VAO de acceso a Málaga por la A-357. Se trata de una viga cajón metálica de 3 tramos, con un vano central de 32 metros y dos laterales de 16,25 metros cada uno.

Las obras, que cuentan con una inversión de 8,5 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation, supondrán un paso importante en la movilidad sostenible de Málaga y hará que se eleve la competitividad, la velocidad comercial y las prestaciones de las líneas de autobuses de Málaga.

La actuación consiste en ampliar la calzada derecha de la autovía del Guadalhorce (A-357) en sentido de entrada a Málaga, que ganará un carril más. Dicho carril se destinará como plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO).

Este carril BUS-VAO tiene una longitud de 2,1 kilómetros y va desde el enlace de acceso al Hospital Universitario Virgen de la Victoria y calle Jiménez Fraud hasta la avenida de Blas Infante a la altura de la glorieta de la plaza Manuel Azaña. El carril adicional se construye reutilizando la mediana y ampliando las seis estructuras existentes (cuatro de ellas ya están finalizados los trabajos).