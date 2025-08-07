La Junta avanza en las obras de la carretera entre Ronda y San Pedro

Las obras de estabilización de la carretera que une Ronda con San Pedro Alcántara (A-397) ya han alcanzado el 89% de su ejecución. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda avanza en los trabajos, que siguen a buen ritmo después de que se reabriera la vía al tráfico el 14 de julio de manera parcial con un carril regulado por semáforos y dos semanas antes del plazo inicialmente previsto.

La reapertura ha facilitado la movilidad en este importante eje de comunicación entre la Serranía de Ronda y la Costa del Sol. La regulación semafórica está funcionando con normalidad, sin que se hayan registrado retenciones en estas semanas.

La Consejería de Fomento está llevando a cabo actualmente la segunda fase de los trabajos, con avances significativos como la instalación de una barrera dinámica adicional para reforzar la estabilidad de la ladera y la colocación de los anclajes definitivos de la malla de alta resistencia, lo que incrementa la seguridad de la carretera frente a posibles desprendimientos.

Asimismo, en esta fase se acometerán otras medidas de sostenimiento adicionales, como el refuerzo del muro de hormigón y un sistema de bulonado más profundo, que aumente la seguridad y consolide las medidas de contención de la ladera que ya se habían aplicado en la primera fase. De igual manera, se plantea que el muro tenga un anclaje en su cabecera al talud para poder aumentar su seguridad frente al vuelco.

La obra, con un presupuesto de 4,5 millones de euros, se inició tras los graves daños ocasionados por las lluvias torrenciales asociadas a la borrasca JANA, que provocaron el desprendimiento de rocas de gran tamaño sobre la calzada y el derrumbe parcial del tablero del viaducto. Desde entonces, se han llevado a cabo trabajos de estabilización del talud, retirada de rocas inestables con maquinaria pesada y trabajos verticales, instalación de membranas de contención y pantallas dinámicas y la reconstrucción del tablero afectado.

La Consejería de Fomento aceleró los trabajos para reabrir la carretera, de manera parcial, el 14 de julio, dos semanas antes de los plazos previstos. Tras la reapertura, se han mantenido los ritmos de trabajo, con el compromiso de concluir la actuación lo antes posibles, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios y la estabilidad de la ladera.