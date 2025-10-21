La Junta de Andalucía incluye al sector hostelero en el organigrama de Turismo

La Junta incorpora a la hostelería en el organigrama de Turismo para reforzar la competitividad del sector andaluz. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, anunció en el marco del II Congreso Nacional de Hostelería del Ocio celebrado la semana pasada en Sevilla, que tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto de modificación de la Consejería, se procederá a la incorporación formal de la hostelería a las dos direcciones generales competentes en materia turística.