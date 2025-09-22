La Junta de Andalucía amplía la oferta del Teatro Cánovas con la incorporación del flamenco al teatro de vanguardia

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado hoy la nueva temporada del Teatro Cánovas de Málaga, que se extenderá a lo largo de ocho meses y contará con más de un centenar de actuaciones a cargo de 38 compañías, 19 de ellas andaluzas. Del Pozo ha destacado “la ampliación de la oferta escénica de este teatro”, al sumar en noviembre “nueve actuaciones de flamenco dirigidas al público adulto, una disciplina artística que, hasta ahora, sólo contaba en este espacio con la puesta en escena de espectáculos didácticos”.

“Haciendo caso a las demandas del sector, del mismo modo que el pasado año reformulamos la programación del teatro dando cabida a la escena contemporánea para el público adulto, en 2025 hemos dado un paso más al incorporar espectáculos de flamenco de primer nivel, sin menoscabo de la calidad y oferta de la programación, ya consolidada, dirigida a la infancia, familias y centros educativos”, ha valorado Del Pozo.

Entre las actuaciones jondas programadas en noviembre, en consonancia con la celebración del cartel de actividades del XV aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, hay que citar las del Ballet Flamenco de Andalucía, con su espectáculo “Tierra Bendita”, así como las Dani de Morón, Pedro el Granaíno, Mercedes de Córdoba, Daniel Casares, Cancanilla de Málaga, Ana Pastrana y Águeda Saavedra.

Del Pozo -que ha estado acompañada en la presentación por la viceconsejera de Cultura, Macarena O’Neill, el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y el coordinador del teatro, Antonio Navajas- ha querido poner en valor “el refuerzo de la programación del teatro dirigida específicamente a estudiantes universitarios, con los que se han establecido colaboraciones y sinergias de carácter multidisciplinar”. Con estas nuevas acciones, este teatro, que el año pasado congregó a cerca de 12.000 espectadores, “busca ampliar sus públicos y seguir creciendo”.

A lo largo de los ocho meses que dura la temporada, la programación ordinaria se completará con las iniciativas y actividades que han venido desarrollando las pasadas temporadas desde este espacio autonómico y que han se han englobado bajo el epígrafe ‘Laboratorio/Seminario de Mediación, Accesilibidad, Creación y Fidelización’ de espectadores y espectadoras. Estas son: Proyecto Thepis; XXXV Ciclo de Teatro, Música, Danza para los niños y jóvenes; Escena Joven; Zeta: Navegantes; Encuentros artísticos y laboratorios teatrales para jóvenes y niños; Oigovisiones Label: Fuera de Fase, Teatro Fácil, Club de Lectura de Textos Teatrales; Talleres o Masterclass; Visitas guiadas, así como los encuentros con el público.