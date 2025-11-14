Los días 18, 19 y 20 de noviembre en La Zambra Resort

Juno House llega a Andalucía para reunir a las mujeres “más inspiradoras” de la Costa del Sol

La Zambra Resort, ubicado en Mijas-Costa del Sol, acogerá los días 18, 19 y 20 de noviembre, el “Women Who Inspire Summit: Andalucía Connect,” que orgainza el club de mujeres, Juno House, con cuya fundadora Natalie Batlle charlamos en esta entrevista. Un encuentro, en el que se darán cita las cien mujeres más influyentes e inspiradoras de la provincia de Málaga y la Costa del Sol, que tiene como principal objetivo impulsar el liderazgo femenino con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

Isabel Naranjo

Malaga |

El completo programa del “Women Who Inspire Summit: Andalucía Connect” se desarrollará los próximos 18, 19 y 20 de noviembre, con distintas actividades y propuestas como las siguientes:

Building Bridges (18 de noviembre)

Desayuno de liderazgo y sesión de estilismo con Sheila Pitcher, estilista e instructora de ELLE Education para empezar la semana de la mano de McArthurGlen Designer Outlet Málaga; una edición especial de Juno Ride con la artista visual danesa-española Judith Naess y un almuerzo con mujeres del mundo del arte, seguido de una inspiradora charla cultural “Women, Money & Power”, de la mano de Riese & Muller.

Founder Mindset (19 de noviembre)

Celebración del Día de la Mujer Emprendedora con desayuno institucional promovido por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, presentado por las emprendedoras Raquel Zamora, referente en el ámbito de la decoración y el wellness y Maryam Blanes, fundadora de Julieta Brand y moderado por Natalie Batlle y Ainhoa Cobo. El día continúa con un “tea time” self-care masterclass con Valmont y una cena “Women Who Inspire” dedicada a mujeres creadoras, emprendedoras y artistas, acompañadas de la marca de moda italiana, Falconeri con la intervención de la estilista y directora creativa, Cindy Figueroa.

Strong Her (20 de noviembre)

Jornada de mañana dedicada al bienestar integral, físico, mental y espiritual, con una sesión especial de running con las Juno Women, una práctica de mindfulness y brunch saludable con el partner oficial de Juno House, Under Armour, consolidada marca americana que, junto al club, ha creado un movimiento de conscious running con la embajadora Carolina Guillén. La clase de yoga stretch será dirigida por Liana Grieg, cofundadora de Juno House.

